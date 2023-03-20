МИД РФ снова заявил, что "зерновое соглашение" продлили на 60 дней и выдвинул требования

"В Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая. Данная позиция была официально доведена до турецкой и украинской сторон "черноморской инициативы", а также до представителей ООН. Формальных возражений не последовало. Таким образом, договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев в имеющихся параметрах, без каких-либо изменений по задействованным портам, номенклатуре грузов и согласованному порядку инспекций", – сказано в заявлении.

В МИД России добавили, что дальнейшее продление инициативы будет зависеть от прогресса в реализации "условий в контексте имплементации меморандума Россия – ООН". В частности, РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты. Кроме того, просят восстановить работу аммиакопровода "Тольятти – Одесса" и разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

"Без продвижения по выполнению указанных требований, которые абсолютно не новы и должны были быть решены в рамках меморандума Россия – ООН, наше участие в "черноморской инициативе" будет приостановлено", – заявили в МИД.

18 марта в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что его продлили на 120 дней.

О продлении срока соглашения сообщал также президент Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что соглашение будет работать и после 19 марта, когда истекал его срок, пишет агентство Anadolu. При этом президент также не указал срок продления сделки.

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.