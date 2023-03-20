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МИД РФ снова заявил, что "зерновое соглашение" продлили на 60 дней и выдвинул требования

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18 марта в ООН подтвердили продление "зернового соглашения"
18 марта в ООН подтвердили продление "зернового соглашения"
Фото: EPA

Министерство иностранных дел России вновь заявило, что "зерновое соглашение" было продлено на 60 дней, до 18 мая. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства, опубликованном 20 марта.

"В Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая. Данная позиция была официально доведена до турецкой и украинской сторон "черноморской инициативы", а также до представителей ООН. Формальных возражений не последовало. Таким образом, договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев в имеющихся параметрах, без каких-либо изменений по задействованным портам, номенклатуре грузов и согласованному порядку инспекций", – сказано в заявлении.

В МИД России добавили, что дальнейшее продление инициативы будет зависеть от прогресса в реализации "условий в контексте имплементации меморандума Россия – ООН". В частности, РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты. Кроме того, просят восстановить работу аммиакопровода "Тольятти – Одесса" и разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений. 

"Без продвижения по выполнению указанных требований, которые абсолютно не новы и должны были быть решены в рамках меморандума Россия – ООН, наше участие в "черноморской инициативе" будет приостановлено", – заявили в МИД.

18 марта в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что его продлили на 120 дней

О продлении срока соглашения сообщал также президент Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что соглашение будет работать и после 19 марта, когда истекал его срок, пишет агентство Anadolu. При этом президент также не указал срок продления сделки.

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 24,9 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

Теги: Украина, Реджеп Эрдоган, ООН, МИД России, SWIFT, Александр Кубраков, зерно, зерновой коридор
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