Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине

Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Отмечается, что помощь включает в себя взнос в размере 34,6 млн канадских долларов ($25,6 млн) в фонд НАТО, около 2,5 млн канадских долларов ($1,85 млн) – на 40 снайперских винтовок и боеприпасы к ним, 16 новых радиоприемников для танков Leopard 2 на сумму около 2 млн канадских долларов ($1,48 млн).

"Примерно через год после того, как контактная группа по обороне Украины впервые встретилась здесь, на авиабазе "Рамштайн", наша коллективная решимость поддерживать Украину сильнее, чем когда-либо", – отметила Ананд.

Сегодня проходит 11-я встреча в формате "Рамштайн". СМИ сообщали, что Украина на заседании контактной группы будет просить о срочной помощи с ПВО.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, ключевыми вопросами на встрече станут ПВО, боеприпасы и средства обеспечения. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал министр обороны США.