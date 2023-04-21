ГОРДОН
 
 
МИР

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О предоставлении Украине нового пакета военной помощи объявила министр обороны Канады Ананд
О предоставлении Украине нового пакета военной помощи объявила министр обороны Канады Ананд
Фото: EPA

Министр обороны Канады Анита Ананд 21 апреля на 11-м заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Германии объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 39 млн канадских долларов ($28,86 млн по курсу центробанка Канады).

Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Отмечается, что помощь включает в себя взнос в размере 34,6 млн канадских долларов ($25,6 млн) в фонд НАТО, около 2,5 млн канадских долларов ($1,85 млн) – на 40 снайперских винтовок и боеприпасы к ним, 16 новых радиоприемников для танков Leopard 2 на сумму около 2 млн канадских долларов ($1,48 млн).

"Примерно через год после того, как контактная группа по обороне Украины впервые встретилась здесь, на авиабазе "Рамштайн", наша коллективная решимость поддерживать Украину сильнее, чем когда-либо", – отметила Ананд.

Сегодня проходит 11-я встреча в формате "Рамштайн". СМИ сообщали, что Украина на заседании контактной группы будет просить о срочной помощи с ПВО.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, ключевыми вопросами на встрече станут ПВО, боеприпасы и средства обеспечения. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал министр обороны США.

Контекст:

Канада последовательно поддерживает Украину в борьбе с российскими захватчиками, с начала 2022 года она выделила более 8 млрд канадских долларов (более $5,92 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним. Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков, предоставив Киеву восемь Leopard 2.

По данным правительства, с февраля 2022 года Канада предоставила Украине военной помощи на сумму более 1 млрд канадских долларов (более $0,74 млрд).

Теги: Украина, Канада, правительство, военная помощь, война России против Украины, заседание, Анита Ананд, контактная группа Рамштайн, Leopard, министр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Галина ГРИШИНА
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Галина ГРИШИНА
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Галина ГРИШИНА
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Ничто так не старит, как слипшиеся ресницы у женщины старше 50 лет". Опытный визажист рассказала, как выглядеть моложе с помощью макияжа
"Ничто так не старит, как слипшиеся ресницы у женщины старше 50 лет". Опытный визажист рассказала, как выглядеть моложе с помощью макияжа
Галина ГРИШИНА
Посадите гибискус таким способом на даче и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой
Посадите гибискус таким способом на даче – и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой
Галина ГРИШИНА
Мишина рассказала, что ест на ужин для красивой фигуры
Мишина рассказала, что ест на ужин для красивой фигуры
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая (92973)
2
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (76987)
3
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал (66810)
4
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление (65240)
5
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (58723)
6
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес (53734)
7
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (51361)
8
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай (47019)
 
 
 
 