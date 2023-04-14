Канада с начала полномасштабной войны выделила около $26,6 млн на разминирование Украины – посол

Украина в результате российской агрессии сейчас "является наиболее заминированной страной мира", отметила посол Канады Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 14 апреля, сообщила посол Канады в Киеве Лариса Галадза.

"И это ряд мер с партнерами. В частности, программа включает в себя значительное количество оборудования для разминирования, обучение украинского персонала пиротехников и специалистов взрывотехнической службы", – сказала Галадза.

Она отметила, что Украина в результате российской агрессии сейчас "является наиболее заминированной страной мира".

"И если мы будем и дальше проводить разминирование такими темпами, как сегодня, то пройдет много лет, и наши внуки еще будут разминировать страну! Поэтому финансирование, которое мы предоставляем для обучения новых саперов, действительно очень важно. Мы также предоставляем оборудование большего размера, чтобы ускорить процесс, – проинформировала посол Канады. – Мы сотрудничаем с американской компанией Tetra Tech, с HALO Trust, с нашими партнерами в Европейском союзе. Мы все работаем вместе, чтобы помочь утилизировать найденные неразорвавшиеся боеприпасы и сделать это безопасно".

Канада последовательно поддерживает Украину в борьбе с российскими захватчиками, в 2022 году она выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь.