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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канада с начала полномасштабной войны выделила около $26,6 млн на разминирование Украины – посол

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Украина в результате российской агрессии сейчас "является наиболее заминированной страной мира", отметила посол Канады
Украина в результате российской агрессии сейчас "является наиболее заминированной страной мира", отметила посол Канады
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook

Канада с начала полномасштабного вторжения РФ выделила на программу разминирования территории Украины 35,5 млн канадских долларов (около $26,6 млн по курсу центробанка страны).

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 14 апреля, сообщила посол Канады в Киеве Лариса Галадза.

"И это ряд мер с партнерами. В частности, программа включает в себя значительное количество оборудования для разминирования, обучение украинского персонала пиротехников и специалистов взрывотехнической службы", – сказала Галадза.

Она отметила, что Украина в результате российской агрессии сейчас "является наиболее заминированной страной мира".

"И если мы будем и дальше проводить разминирование такими темпами, как сегодня, то пройдет много лет, и наши внуки еще будут разминировать страну! Поэтому финансирование, которое мы предоставляем для обучения новых саперов, действительно очень важно. Мы также предоставляем оборудование большего размера, чтобы ускорить процесс, – проинформировала посол Канады. – Мы сотрудничаем с американской компанией Tetra Tech, с HALO Trust, с нашими партнерами в Европейском союзе. Мы все работаем вместе, чтобы помочь утилизировать найденные неразорвавшиеся боеприпасы и сделать это безопасно".

Канада последовательно поддерживает Украину в борьбе с российскими захватчиками, в 2022 году она выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Теги: Украина, Канада, посольство, финансовая помощь, война России против Украины, разминирование, мины, интервью, финансирование, Лариса Галадза
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