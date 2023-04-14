Канада с начала полномасштабной войны выделила около $26,6 млн на разминирование Украины – посол

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 14 апреля, сообщила посол Канады в Киеве Лариса Галадза.
"И это ряд мер с партнерами. В частности, программа включает в себя значительное количество оборудования для разминирования, обучение украинского персонала пиротехников и специалистов взрывотехнической службы", – сказала Галадза.
Она отметила, что Украина в результате российской агрессии сейчас "является наиболее заминированной страной мира".
"И если мы будем и дальше проводить разминирование такими темпами, как сегодня, то пройдет много лет, и наши внуки еще будут разминировать страну! Поэтому финансирование, которое мы предоставляем для обучения новых саперов, действительно очень важно. Мы также предоставляем оборудование большего размера, чтобы ускорить процесс, – проинформировала посол Канады. – Мы сотрудничаем с американской компанией Tetra Tech, с HALO Trust, с нашими партнерами в Европейском союзе. Мы все работаем вместе, чтобы помочь утилизировать найденные неразорвавшиеся боеприпасы и сделать это безопасно".
Канада последовательно поддерживает Украину в борьбе с российскими захватчиками, в 2022 году она выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий.
Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.