В Харьковской области два человека подорвались на минах – ГСЧС

"Первый случай произошел около 11.00 возле села Степное во время обхода линии электропередач работниками "Харьковоблэнерго". Один из них, мужчина 1977 года рождения, наступил на мину, в результате чего получил травматическую ампутацию правой стопы. Второй произошел прямо на рынке в Изюме. Женщина, 1994 года, во время хозяйствования рядом с киоском наступила на противопехотную мину (вероятно ПФМ-1). Взрывом ей повредило ногу", – говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.