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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области два человека подорвались на минах – ГСЧС

Около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами
Около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В Изюмском районе Харьковской области 14 апреля два человека подорвались на минах. Об этом сообщил пресс-центр Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Первый случай произошел около 11.00 возле села Степное во время обхода линии электропередач работниками "Харьковоблэнерго". Один из них, мужчина 1977 года рождения, наступил на мину, в результате чего получил травматическую ампутацию правой стопы. Второй произошел прямо на рынке в Изюме. Женщина, 1994 года, во время хозяйствования рядом с киоском наступила на противопехотную мину (вероятно ПФМ-1). Взрывом ей повредило ногу", – говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы.

https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV/posts/pfbid0F71UZuJCZ3pHBNbX5UPStxJPsKz9eN8wY2oaYg4xz63BSxhptT2tXVPc2bd6iQ9Pl

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, ГСЧС, Харьковская область, война России против Украины, мины
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