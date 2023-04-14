В Харьковской области за сутки из-за обстрелов ранены четыре человека, в том числе волонтер, помогавший с эвакуацией – ОВА

Оккупанты обстреляли приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области, в частности Уды, Казачью Лопань, Старицу, Двуречную, Табаевку и другие.
Село Кучеровка россияне обстреляли из РСЗО "Град". Повреждено гражданское предприятие, случился пожар. Ранения получили трое мужчин – 50, 51 и 23 лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести
"В результате обстрела поселка Двуречная ранение получил 47-летний волонтер, который помогал проводить эвакуацию населения. Госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь", – написал Синегубов.
Кроме того, возле села Лукьянцы на неизвестном взрывном предмете подорвался 28-летний тракторист. Он был госпитализирован с ранениями, отметил глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.