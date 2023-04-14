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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки из-за обстрелов ранены четыре человека, в том числе волонтер, помогавший с эвакуацией – ОВА

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Оккупанты обстреляли Кучеровку из "Града"
Оккупанты обстреляли Кучеровку из "Града"
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Из-за российских обстрелов Харьковской области за сутки были ранены четыре человека, еще один подорвался на мине. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов утром 14 апреля.

Оккупанты обстреляли приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области, в частности Уды, Казачью Лопань, Старицу, Двуречную, Табаевку и другие.

Село Кучеровка россияне обстреляли из РСЗО "Град". Повреждено гражданское предприятие, случился пожар. Ранения получили трое мужчин – 50, 51 и 23 лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести

"В результате обстрела поселка Двуречная ранение получил 47-летний волонтер, который помогал проводить эвакуацию населения. Госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь", – написал Синегубов.

Кроме того, возле села Лукьянцы на неизвестном взрывном предмете подорвался 28-летний тракторист. Он был госпитализирован с ранениями, отметил глава ОВА. 

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, эвакуация, раненые, волонтер, Град, РСЗО, волонтеры, обстрелы, война России против Украины, мины, Олег Синегубов
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