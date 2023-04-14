В Харьковской области за сутки из-за обстрелов ранены четыре человека, в том числе волонтер, помогавший с эвакуацией – ОВА

Оккупанты обстреляли приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области, в частности Уды, Казачью Лопань, Старицу, Двуречную, Табаевку и другие.

Село Кучеровка россияне обстреляли из РСЗО "Град". Повреждено гражданское предприятие, случился пожар. Ранения получили трое мужчин – 50, 51 и 23 лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести

"В результате обстрела поселка Двуречная ранение получил 47-летний волонтер, который помогал проводить эвакуацию населения. Госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь", – написал Синегубов.

Кроме того, возле села Лукьянцы на неизвестном взрывном предмете подорвался 28-летний тракторист. Он был госпитализирован с ранениями, отметил глава ОВА.