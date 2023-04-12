В Херсонской области на российской мине подорвался автомобиль с двумя гражданскими, один из них погиб – ОВА

Об этом 12 апреля сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).
Отмечается, что инцидент произошел в карьере поблизости Тягинки.
"К сожалению, один мужчина погиб, второй – получил тяжелые травмы", – сказано в сообщении.
С ожогами и ранениями лица, рук и ног мужчину госпитализировали в ближайшее медучреждение, добавили в Херсонской ОВА.
"Еще раз напоминаем, что по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники, передвигаться нельзя! Помните, что жизнь одна и ее следует беречь", – говорится в сообщении.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий.
Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.