В Херсонской области на российской мине подорвался автомобиль с двумя гражданскими, один из них погиб – ОВА

Об этом 12 апреля сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

Отмечается, что инцидент произошел в карьере поблизости Тягинки.

"К сожалению, один мужчина погиб, второй – получил тяжелые травмы", – сказано в сообщении.

С ожогами и ранениями лица, рук и ног мужчину госпитализировали в ближайшее медучреждение, добавили в Херсонской ОВА.

"Еще раз напоминаем, что по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники, передвигаться нельзя! Помните, что жизнь одна и ее следует беречь", – говорится в сообщении.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.