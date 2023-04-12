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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области на российской мине подорвался автомобиль с двумя гражданскими, один из них погиб – ОВА

По территориям, которые еще не обследовали взрывотехники, передвигаться нельзя, предупредили в Херсонской ОВА
По территориям, которые еще не обследовали взрывотехники, передвигаться нельзя, предупредили в Херсонской ОВА
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook (иллюстративное)

В Бериславском районе Херсонской области на российской мине подорвался автомобиль с двумя гражданскими, есть погибший.

Об этом 12 апреля сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

Отмечается, что инцидент произошел в карьере поблизости Тягинки.

"К сожалению, один мужчина погиб, второй – получил тяжелые травмы", – сказано в сообщении.

С ожогами и ранениями лица, рук и ног мужчину госпитализировали в ближайшее медучреждение, добавили в Херсонской ОВА.

"Еще раз напоминаем, что по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники, передвигаться нельзя! Помните, что жизнь одна и ее следует беречь", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid02kqDUWhEYhoaJk4KkQ8ubL2UyW75Sbzyz9dMXXnc9aoMvGRbCvvDffnpEdj5Zjz7Zl

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Херсонская область, Херсонская ОГА, госпиталь, война России против Украины, разминирование, мины, погибшие, автомобиль, ранение, мужчины, травмы, российские оккупанты, Берислав
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