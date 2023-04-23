Авиация сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Также украинские военные сбили российский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника (два разведывательных – "Орлан-10" и Zala – и два дрона-камикадзе типа "Ланцет").
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, два склада с боеприпасами и еще два важных военных объекта противника", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 22 апреля 2023 года, составили около 185 730 военных, 3672 танка, 308 самолетов, 293 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".