Авиация сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Также украинские военные сбили российский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника (два разведывательных – "Орлан-10" и Zala – и два дрона-камикадзе типа "Ланцет").

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, два склада с боеприпасами и еще два важных военных объекта противника", – говорится в сообщении.