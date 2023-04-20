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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки уничтожили около 670 оккупантов, 10 боевых машин и шесть артсистем – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбивают атаки оккупантов, уничтожают захватчиков и их технику
Украинские военные отбивают атаки оккупантов, уничтожают захватчиков и их технику
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 184 420 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 20 апреля.

Около 670 захватчиков были уничтожены за последние сутки.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 3667 (+2);
  • боевые бронированные машины – 7120 (+10);
  • артиллерийские системы – 2825 (+6);
  • РСЗО – 539 (+1);
  • средства ПВО – 285;
  • самолеты – 308;
  • вертолеты – 293;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2386 (+10);
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5707 (+15);
  • специальная техника – 332 (+2).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZbTLKWdeBSifxwoeTysUv8iH8pMoHH74XizEFQFZEBLJkgbV3u4xeURk11o8DS5Kl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Генштаб ВСУ, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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