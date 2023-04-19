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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Украинские защитники за сутки отразили более 40 атак оккупантов на четырех направлениях. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут

Самые ожесточенные бои в войне РФ против Украины ведутся за Бахмут и Марьинку, отметили в Генштабе ВСУ
Самые ожесточенные бои в войне РФ против Украины ведутся за Бахмут и Марьинку, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска в войне против Украины ценой больших потерь продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

Об этом 19 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В течение суток на указанных участках фронта отражено более 40 атак врага. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на лиманском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение – "вели безуспешные наступательные действия в районе южной окраины населенного пункта Кременная".

"На бахмутском направлении… продолжаются тяжелые бои за город Бахмут… На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, – сообщили в Генштабе ВСУ. – На марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области".

Также в течение суток 19 апреля оккупанты безуспешно пытались вести наступательные действия в районе Угледара на шахтерском направлении, добавили украинские военные.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений… На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid035Erhj6HD11mgHdFeMaVkSCoF1Bi145x6762R9C2fWBE6phnEzNtkhQK3BTD1d4gil

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

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