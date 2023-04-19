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"Просим перестать заниматься популизмом". В Генштабе ВСУ прокомментировали дискуссии вокруг дополнительных выплат в 30 тыс. военным

Солдат, несущий службу и защищающий страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивирован, отметили в Генштабе ВСУ
Солдат, несущий службу и защищающий страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивирован, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Дополнительное денежное вознаграждение украинским военным начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, выполняемых бойцами.

Об этом 19 апреля заявили в Генштабе ВСУ в Facebook, коммутируя дискуссии в обществе по поводу дополнительных выплат в 30 тыс. грн военным.

"Общество обсуждает достаточно чувствительный вопрос, а именно: решение парламента вернуть дополнительное денежное вознаграждение военнослужащим в размере 30 тыс. грн, – говорится в сообщении. – Солдат, несущий службу и защищающий страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивирован. Вспомните, как выглядят Угледар, Марьинка или Авдеевка [Донецкой области]. Каждый день обороны Украины – дается нам очень высокой ценой. Ценой жизни и здоровья наших защитников".

Как указали в Генштабе ВСУ, 100 тыс. грн в месяц "по-прежнему сохранены защитникам, воюющим непосредственно на переднем крае".

"30 тыс. выплачивается военным, выполняющим задания в районах боевых действий, но не участвующих в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также находящимся на боевом дежурстве и участвующим в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания", – сказано в сообщении.

Отмечается, что если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются.

В то же время в Генштабе напомнили, что с 1 февраля всем военнослужащим был повышен до 20 100 грн минимальный размер денежного довольствия.

"Уверены, что в ВСУ должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и будет с уважением относиться к воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем. Просим перестать заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства", – резюмировали в Генеральном штабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid06pNsTNYfqXvbHS5n5TzGGa7hyfcZKtCNMPGyruyXN59VvcK6wu156aBBMgDCh9Dsl

Контекст:

Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин. Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.

С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве. Минимальную зарплату при этом установили на уровне не ниже 20,1 тыс. грн для военных, нацгвардейцев и пограничников в тылу и на уровне 17 тыс. грн – для полиции и спасателей. Премия в 100 тыс. грн за участие в контактных боях, по данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, остается.

10 апреля Рада проголосовала за закон, в котором есть правка, предусматривающая возвращение выплат премий в 30 тыс. грн военнослужащим, а также полицейским и спасателям. Также эта правка предполагает, что зарплаты госчиновников, нардепов, местного самоуправления и топ-менеджмента госпредприятий не могут превышать 10 минимальных зарплат. 

Чтобы обеспечить возвращение выплат по 30 тыс. грн, госбюджету Украины потребуется около 1 трлн грн, рассказал 10 апреля нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский. Нардеп от "Голоса" Роман Костенко назвал поиск средств на обеспечение выплат "задачей со звездочкой" для правительства. Он считает, что необходимо будет вносить изменения в бюджет. 

11 апреля в Раду внесли постановление, которое блокирует подписание закона. 

Теги: Украина, здоровье, зарплата, Генштаб ВСУ, военные, Марьинка, Авдеевка, ВСУ, война России против Украины, выплаты, военнослужащий, Угледар, вознаграждение
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