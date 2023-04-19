"Просим перестать заниматься популизмом". В Генштабе ВСУ прокомментировали дискуссии вокруг дополнительных выплат в 30 тыс. военным

Солдат, несущий службу и защищающий страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивирован, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

Об этом 19 апреля заявили в Генштабе ВСУ в Facebook, коммутируя дискуссии в обществе по поводу дополнительных выплат в 30 тыс. грн военным.

"Общество обсуждает достаточно чувствительный вопрос, а именно: решение парламента вернуть дополнительное денежное вознаграждение военнослужащим в размере 30 тыс. грн, – говорится в сообщении. – Солдат, несущий службу и защищающий страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивирован. Вспомните, как выглядят Угледар, Марьинка или Авдеевка [Донецкой области]. Каждый день обороны Украины – дается нам очень высокой ценой. Ценой жизни и здоровья наших защитников".

Как указали в Генштабе ВСУ, 100 тыс. грн в месяц "по-прежнему сохранены защитникам, воюющим непосредственно на переднем крае".

"30 тыс. выплачивается военным, выполняющим задания в районах боевых действий, но не участвующих в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также находящимся на боевом дежурстве и участвующим в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания", – сказано в сообщении.

Отмечается, что если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются.

В то же время в Генштабе напомнили, что с 1 февраля всем военнослужащим был повышен до 20 100 грн минимальный размер денежного довольствия.

"Уверены, что в ВСУ должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и будет с уважением относиться к воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем. Просим перестать заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства", – резюмировали в Генеральном штабе ВСУ.