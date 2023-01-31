Военным в тылу отменят дополнительную выплату в 30 тыс. грн – Минобороны

Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов Сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве.
"Теперь выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач", – говорится в сообщении.
В то же время, боевые выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, которые воюют с "противником на переднем крае". То же самое касается семей пленных и пропавших без вести - выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются, сообщили в Минобороны.
"По состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочники и курсанты, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты – 30 тысяч гривен. В этой связи назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины", – объяснили в министерстве.
В то же время минимальный уровень зарплат для ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы будет становить не менее 20 100 гривен. Для ГСЧС и Нацполиции – на уровне не менее 17 тысяч гривен.
Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин.
Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.
В то же время 34% украинцев уверены, что зарплаты военных, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях, ниже необходимого уровня. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", опубликованные на сайте Украинского ветеранского фонда Минветеранов. Опрос был проведен в первой половине января.