Военным в тылу отменят дополнительную выплату в 30 тыс. грн – Минобороны

Минимальный уровень зарплат для ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы будет становить не менее 20 100 гривен Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов Сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве.

"Теперь выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач", – говорится в сообщении.

В то же время, боевые выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, которые воюют с "противником на переднем крае". То же самое касается семей пленных и пропавших без вести - выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются, сообщили в Минобороны.

"По состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочники и курсанты, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты – 30 тысяч гривен. В этой связи назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины", – объяснили в министерстве.

В то же время минимальный уровень зарплат для ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы будет становить не менее 20 100 гривен. Для ГСЧС и Нацполиции – на уровне не менее 17 тысяч гривен.