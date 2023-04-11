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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Раду внесли постановление, которое блокирует возвращение доплаты в 30 тыс. грн военным, спасателям и полицейским

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Возвращение доплат парламент утвердил 10 апреля
Возвращение доплат парламент утвердил 10 апреля
Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде Украины 11 октября зарегистрирован проект постановления №8312-П, в котором предлагается отменить возвращение боевых надбавок Вооруженным силам, ГСЧС и полиции за счет сокращения зарплат госчиновников.

Речь идет о решении Верховной Рады Украины от 10 апреля о принятии во втором чтении и в целом проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения". 

Текст документа пока не опубликован, но согласно процедуре, принятые вчера изменения не могут быть подписаны спикером парламента Русланом Стефанчуком без рассмотрения постановления.

По мнению его автора, народного депутата от фракции "Голос" Владимира Цабаля, которое он изложил в Facebook, в принятой редакции закон не обеспечивает достаточные источники финансирования бюджета для осуществления указанных доплат. Предложенное авторами закона уменьшение зарплат чиновникам, судьям и работникам госпредприятий профинансирует, по приблизительным подсчетам, всего 2% от необходимой суммы, считает он.

"То есть в лучшем случае будет, как с законом об образовании, где годами прописано, что у учителей должны быть одни зарплаты, а из-за отсутствия финансирования реальные зарплаты значительно меньше. В худшем случае Министерству обороны и МВД придется финансировать эту недостачу в 98% в пределах нынешних расходов. То есть фактически за счет военных, которые на передовой, поскольку где брать остальные 98%, авторы правки забыли предложить", – пишет нардеп.

Цабаль отмечает, что в законе не прописан механизм дифференцированной передачи сэкономленных на зарплатах чиновников средств на оплату военным. Кроме того, он игнорирует уже разработанные и более корректные изменения в бюджет, которые увеличивают финансирование сектора безопасности и обороны на полтриллиона гривен (почти на 50%). По словам нардепа, эти изменения сейчас ждут одобрения президента Украины.

Также у депутата есть замечания к так называемой уравниловке, когда военные или полицейские, которые несут службу в Запорожье или в Херсонской области (недалеко от линии столкновения), будут получать такую же надбавку, как работник ГСЧС в Закарпатье или Ивано-Франковске. И наконец, он отмечает, что принятое в законе ограничение выплат судьям, антикоррупционным органам и другим государственным служащим нарушает большое количество обязательств Украины перед Евросоюзом, Международным валютным фондом и другими донорами.

"Увеличивать финансирование сектора безопасности и обороны следует реальными действиями, а не на бумаге. Популизмом войну не выиграть – только продуманная фискальная и бюджетная политика поможет победить врага", – приходит к выводу Цабаль.

Накануне, после принятия закона парламентом, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк уточнил, что поправка "возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)", но чтобы этот механизм сработал, скорее всего, нужно будет вносить правки в госбюджет на 2023 год.

https://www.facebook.com/tsabal/posts/pfbid028nPRr9Z7Pa1yxLktSSPY2yvHPqXD3D9BSRWmfaZdzd6QKuy7WrrT1MyzghpAbo2xl

Контекст:

Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин.

Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.

С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве. Премия в 100 тыс. грн за участие в контактных боях, по данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, остается.

Теги: Верховная Рада, ГСЧС, бюджет, полиция, законодательство, ВСУ, финансирование, Владимир Цабаль
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