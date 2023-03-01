Вооруженные силы Украины показали уровень зарплат военнослужащих с 1 февраля. Минимум – 20 тыс. грн без доплат

Самыми высокооплачиваемыми являются Силы специальных операций (ССО), с февраля 2023 года они получают в месяц от 33 062 грн (рекруты, это плюс почти 13 тыс. грн по сравнению с выплатами 2022 года) до 60 404 грн (командир полка ССО, плюс более 10 тыс. грн).
Наименьшая зарплата предусмотрена рекрутам Сухопутных войск, 20 130 грн, наибольшая – упомянутым выше командирам из ССО.
У десантно-штурмовых войск, морской пехоты и горно-штурмовых подразделений уровень зарплат – средний между выплатами в Сухопутных войсках и в Силах спецопераций.
В ВСУ подчеркнули, что речь идет о выплатах без учета дополнительного вознаграждения.
Отдельно Сухопутные войска ВСУ показали разницу в зарплатах своих военнослужащих. Здесь она составила от плюс 6955 грн (рекрут) до плюс 17 211 грн (командир бригады).
Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабинет Министров.
Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.
В то же время 34% украинцев уверены, что зарплаты военных, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях, ниже необходимого уровня. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", опубликованные на сайте Украинского ветеранского фонда Минветеранов. Опрос был проведен в первой половине января.
С 1 февраля для военнослужащих, которые находятся в тылу, вне зоны боевых действий на востоке, юге или севере страны, отменят дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщила пресс-служба Минобороны 31 января.
Министр обороны Украины Алексей Резников объяснял, что с отменой доплат будет повышено денежное довольствие военнослужащих. "Раньше обычный стрелок получал у нас 13 тыс. грн. Моим приказом мы сделали так: стрелок будет получать денежное довольствие в размере 20 тыс. грн. А если он на исполнении боевых задач на "передке", на блокпосту дежурит, на другом боевом исполнении, на границе – плюс еще 30 тыс. Так у него будет 50. Если он на "нуле", на уровне батальона – тогда он будет 120 тыс. получать", – рассказал он.