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Вооруженные силы Украины показали уровень зарплат военнослужащих с 1 февраля. Минимум – 20 тыс. грн без доплат

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Находящиеся на линии фронта будут получать больше, говорил министр обороны
Находящиеся на линии фронта будут получать больше, говорил министр обороны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С 1 февраля ежемесячные зарплаты военнослужащих Вооруженных сил Украины увеличились на сумму от 1 тыс. грн до 18 тыс. грн. Это следует из инфографики, опубликованной 1 марта в Facebook Сухопутных войск ВСУ.

Самыми высокооплачиваемыми являются Силы специальных операций (ССО), с февраля 2023 года они получают в месяц от 33 062 грн (рекруты, это плюс почти 13 тыс. грн по сравнению с выплатами 2022 года) до 60 404 грн (командир полка ССО, плюс более 10 тыс. грн).

Наименьшая зарплата предусмотрена рекрутам Сухопутных войск, 20 130 грн, наибольшая – упомянутым выше командирам из ССО.

У десантно-штурмовых войск, морской пехоты и горно-штурмовых подразделений уровень зарплат – средний между выплатами в Сухопутных войсках и в Силах спецопераций.

В ВСУ подчеркнули, что речь идет о выплатах без учета дополнительного вознаграждения.

Таблица: Сухопутні війська ЗС України / Facebook
Таблица: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Отдельно Сухопутные войска ВСУ показали разницу в зарплатах своих военнослужащих. Здесь она составила от плюс 6955 грн (рекрут) до плюс 17 211 грн (командир бригады).

Таблица: Сухопутні війська ЗС України / Facebook
Таблица: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Контекст:

Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабинет Министров.

Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.

В то же время 34% украинцев уверены, что зарплаты военных, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях, ниже необходимого уровня. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", опубликованные на сайте Украинского ветеранского фонда Минветеранов. Опрос был проведен в первой половине января.

С 1 февраля для военнослужащих, которые находятся в тылу, вне зоны боевых действий на востоке, юге или севере страны, отменят дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщила пресс-служба Минобороны 31 января.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснял, что с отменой доплат будет повышено денежное довольствие военнослужащих. "Раньше обычный стрелок получал у нас 13 тыс. грн. Моим приказом мы сделали так: стрелок будет получать денежное довольствие в размере 20 тыс. грн. А если он на исполнении боевых задач на "передке", на блокпосту дежурит, на другом боевом исполнении, на границе – плюс еще 30 тыс. Так у него будет 50. Если он на "нуле", на уровне батальона – тогда он будет 120 тыс. получать", – рассказал он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: зарплата, Вооруженные силы Украины, ВСУ, выплаты, ССО, Силы специальных операций, Сухопутные войска Украины
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