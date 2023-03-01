Вооруженные силы Украины показали уровень зарплат военнослужащих с 1 февраля. Минимум – 20 тыс. грн без доплат

Находящиеся на линии фронта будут получать больше, говорил министр обороны Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Самыми высокооплачиваемыми являются Силы специальных операций (ССО), с февраля 2023 года они получают в месяц от 33 062 грн (рекруты, это плюс почти 13 тыс. грн по сравнению с выплатами 2022 года) до 60 404 грн (командир полка ССО, плюс более 10 тыс. грн).

Наименьшая зарплата предусмотрена рекрутам Сухопутных войск, 20 130 грн, наибольшая – упомянутым выше командирам из ССО.

У десантно-штурмовых войск, морской пехоты и горно-штурмовых подразделений уровень зарплат – средний между выплатами в Сухопутных войсках и в Силах спецопераций.

В ВСУ подчеркнули, что речь идет о выплатах без учета дополнительного вознаграждения.

Таблица: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Отдельно Сухопутные войска ВСУ показали разницу в зарплатах своих военнослужащих. Здесь она составила от плюс 6955 грн (рекрут) до плюс 17 211 грн (командир бригады).

Таблица: Сухопутні війська ЗС України / Facebook