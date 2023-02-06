Резников объяснил уменьшение выплат военным в тылу

"Это вопрос справедливости и одновременно бюджетной способности. Когда был введен институт "100 тыс., 30 тыс.", речь шла о тех, кто выполняет боевую задачу: 100 тыс. – на самом "передке" и 30 тыс. – кто рядом, либо на блокпостах, либо на боевом дежурстве и так далее", – сказал он.

Резников пояснил, что когда началось вторжение, то почти вся страна была полем боя и главком области определял, где происходят боевые действия. Тогда было справедливо платить всем либо 100 тыс., либо хотя бы 30 тыс., отметил он.

"Но дальше началось следующее. Бойцы, реально на "передке", в самых напряженных местах, говорят: "Мы там получаем, а те, кто ничего не делают, получают те же деньги – это несправедливо", – заметил Резников.

Кроме того, по его словам, есть сложности в бюджете.

"Война тянется, пошел второй год, у нас сегодня много бизнеса не работает, налоги не платятся, а надо покупать оружие, количество Вооруженных сил огромно, надо их обеспечивать, одевать, питать и так далее. Бюджетные возможности у нас минус по отношению к тому, сколько мы зарабатываем", – пояснил Резников.

При этом с отменой доплат будет повышено денежное довольствие военнослужащих, сказал министр.

"Раньше обычный стрелок получал у нас 13 тыс. грн. Моим приказом мы сделали так: стрелок будет получать денежное довольствие в размере 20 тыс. грн. А если он на боевом исполнении на "передке", на блокпосту дежурит, на другом боевом исполнении, на границе – плюс еще 30 тыс. Так у него будет 50. Если он на "нуле", на уровне батальона – тогда он будет 120 тыс. получать", – рассказал министр.

Он подчеркнул, что тем, кто несет службу в тылу и ничем не рискует, несправедливо платить те же деньги, что и бойцам на фронте.