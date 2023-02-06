В ГУР МО рассказали о трех возможных направлениях наступления России

Россия планирует мобилизовать в армию от 300 тыс. до 500 тыс. человек в дополнение к мобилизованным в 2022 году Фото: Минобороны России / Telegram

Скибицкий напомнил, что в январе ГУР зафиксировал, что Россия планирует мобилизовать в армию от 300 тыс. до 500 тыс. человек в дополнение к мобилизованным в 2022 году – для обеспечения проведения наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года.

"И это еще один очевидный признак того, что путинский Кремль не намерен прекращать войну. Мы определили, что наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом в Херсонской области и в Крыму войска РФ будут вести оборону", – сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что новая волна мобилизации в России продлится до двух месяцев, но реализация планов России находится в прямой зависимости как от оснащения российских резервистов, так и от уровня, качества и темпов западной военной поддержки украинских защитников.