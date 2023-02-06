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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГУР МО рассказали о трех возможных направлениях наступления России

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Россия планирует мобилизовать в армию от 300 тыс. до 500 тыс. человек в дополнение к мобилизованным в 2022 году
Россия планирует мобилизовать в армию от 300 тыс. до 500 тыс. человек в дополнение к мобилизованным в 2022 году
Фото: Минобороны России / Telegram

Новые наступательные операции войск РФ могут произойти в трех областях Украины. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в статье для издания общественной исследовательской организации "Украинские технологии и стратегии". Текст 6 февраля опубликован на сайте ГУР.

Скибицкий напомнил, что в январе ГУР зафиксировал, что Россия планирует мобилизовать в армию от 300 тыс. до 500 тыс. человек в дополнение к мобилизованным в 2022 году – для обеспечения проведения наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года. 

"И это еще один очевидный признак того, что путинский Кремль не намерен прекращать войну. Мы определили, что наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом в Херсонской области и в Крыму войска РФ будут вести оборону", – сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что новая волна мобилизации в России продлится до двух месяцев, но реализация планов России находится в прямой зависимости как от оснащения российских резервистов, так и от уровня, качества и темпов западной военной поддержки украинских защитников.

Контекст:

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. 4 февраля американский Институт исследования войны (ISW) подтвердил, что Россия готовит наступление в Луганской области.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.

Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.

Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, Херсон, Луганская область, Донецкая область, война, военные, разведка, Запорожская область, Минобороны, наступление, война России против Украины, Вадим Скибицкий, войска
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