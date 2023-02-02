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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У нас, короче, дискотека". ГУР опубликовало перехват разговора оккупантов

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Оккупант рассказал о ситуации на позициях россиян
Оккупант рассказал о ситуации на позициях россиян
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские захватчики жалуются на активные действия со стороны сил обороны Украины, в результате которых вражеские войска теряют личный состав. Очередной перехват разговора двух оккупантов опубликовало 1 февраля Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Смотри, Леша, тут у нас, короче, дискотека, ...башит со всех колонок. Ничего себе там п...здорез на позициях. Ну и сюда немножко подлетает. До х...я "200-х", до х...я "300-х", — говорит один из оккупантов.

При этом он признается, что еще не знает, сколько в результате этих обстрелов уничтожено российской техники. 

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube
Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 2 февраля, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили более 129 тыс. российских оккупантов, 3,2 тыс. танков и тысячи единиц другой техники.

Теги: война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, потери армии России, российские оккупанты
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