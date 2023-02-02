"У нас, короче, дискотека". ГУР опубликовало перехват разговора оккупантов

"Смотри, Леша, тут у нас, короче, дискотека, ...башит со всех колонок. Ничего себе там п...здорез на позициях. Ну и сюда немножко подлетает. До х...я "200-х", до х...я "300-х", — говорит один из оккупантов.

При этом он признается, что еще не знает, сколько в результате этих обстрелов уничтожено российской техники.

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Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube