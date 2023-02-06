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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГУР МО рассказали, как разведка готовилась к полномасштабному вторжению РФ

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В ГУР отметили, что украинская разведка отслеживала все действия России вблизи границ Украины в 2021 2022 годах
В ГУР отметили, что украинская разведка отслеживала все действия России вблизи границ Украины в 2021–2022 годах
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Главное управление разведки Минобороны Украины тщательно отслеживало ситуацию по подготовке армии РФ к масштабному вторжению еще с весны 2021 года. Об этом представитель ведомства Вадим Скибицкий рассказал в статье для издания общественной исследовательской организации "Украинские технологии и стратегии". Текст 6 февраля опубликован на сайте ГУР.

В ГУР отмечают, что весной прошлого года Россия отрабатывала многие вопросы, связанные с Крымским полуостровом, в частности создание наступательной группировки войск.

Также, по словам Скибицкого, украинская разведка отслеживала все мероприятия, проводившиеся вблизи границ Украины, а также мероприятия оперативной и боевой подготовки на территории Беларуси.

"Тогда наращивание группировок началось осенью, а уже в январе мы видели, как войска Восточного военного округа России начали прибывать на территорию Беларуси. Это все происходило под предлогом проведения совместных учений войск Союзного государства. Именно это позволило вовремя сделать анализ безопасности обстановки вокруг Украины и вовремя докладывать эту информацию военно-политическому руководству государства, причем на опережение", – сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что очень важно было понять, какая группировка войск создается, какой потенциал группировки и где потенциально могут быть нанесены удары.

"Весомой составляющей деятельности военной разведки во время крупномасштабной войны стали спецоперации. В частности, представители военной разведки активно действовали в Мариуполе, на "Азовстали", при этом Главное управление разведки Минобороны Украины начало готовиться к ним заранее", – добавил он.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, захват, граница, Мариуполь, разведка, Азовсталь, вторжение, Минобороны, война России против Украины, Вадим Скибицкий, войска
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