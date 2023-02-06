В ГУР МО рассказали, как разведка готовилась к полномасштабному вторжению РФ

В ГУР отметили, что украинская разведка отслеживала все действия России вблизи границ Украины в 2021–2022 годах Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В ГУР отмечают, что весной прошлого года Россия отрабатывала многие вопросы, связанные с Крымским полуостровом, в частности создание наступательной группировки войск.

Также, по словам Скибицкого, украинская разведка отслеживала все мероприятия, проводившиеся вблизи границ Украины, а также мероприятия оперативной и боевой подготовки на территории Беларуси.

"Тогда наращивание группировок началось осенью, а уже в январе мы видели, как войска Восточного военного округа России начали прибывать на территорию Беларуси. Это все происходило под предлогом проведения совместных учений войск Союзного государства. Именно это позволило вовремя сделать анализ безопасности обстановки вокруг Украины и вовремя докладывать эту информацию военно-политическому руководству государства, причем на опережение", – сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что очень важно было понять, какая группировка войск создается, какой потенциал группировки и где потенциально могут быть нанесены удары.

"Весомой составляющей деятельности военной разведки во время крупномасштабной войны стали спецоперации. В частности, представители военной разведки активно действовали в Мариуполе, на "Азовстали", при этом Главное управление разведки Минобороны Украины начало готовиться к ним заранее", – добавил он.