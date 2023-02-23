Зеленский ответил на петицию о возвращении выплат в 30 тыс. грн военным в тылу

"Я благодарю каждого, кто приобщился к использованию такой формы взаимодействия власти и общества, как электронная петиция, и выразил соответствующую позицию", – говорится в сообщении.
Президент отметил, что поддерживает необходимость повышения уровня социальной защиты военнослужащих и их семей, а также обеспечения соблюдения принципов справедливости при стимулировании военнослужащих и сил безопасности и обороны Украины, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.
По словам Зеленского, с целью обеспечения социальной справедливости при стимулировании военнослужащих правительство приняло меры по дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей службы.
"Следовательно, упомянутые выплаты будут напрямую зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики боевых или специальных задач, которые они выполняют", – говорится в ответе.
Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутые в петиции вопросы, обратив особое внимание на обеспечение надлежащей соцзащиты военнослужащих и соблюдение принципов справедливости при стимулировании военных, принимающих непосредственное участие в боевых действиях.
О результатах автора петиции должен уведомить Кабмин.
Петиция автора Веры Русиной была зарегистрирована 31 января. К 3 февраля она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
"Прошу вернуть военнослужащим премию 30 тыс. грн! Нашли, на чем экономить... Мы ждем новой массированной агрессии со стороны России и одновременно урезаем выплаты военным? Мы просим Запад об оружии и технике, а в это же время перетряхиваем кошельки защитников страны?" – заявила автор петиции Вера Русина.
Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин.
Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.
С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве.
В то же время 34% украинцев уверены, что зарплаты военных, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях, ниже необходимого уровня. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", опубликованные на сайте Украинского ветеранского фонда Минветеранов. Опрос был проведен в первой половине января.