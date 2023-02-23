Зеленский ответил на петицию о возвращении выплат в 30 тыс. грн военным в тылу

"Я благодарю каждого, кто приобщился к использованию такой формы взаимодействия власти и общества, как электронная петиция, и выразил соответствующую позицию", – говорится в сообщении.

Президент отметил, что поддерживает необходимость повышения уровня социальной защиты военнослужащих и их семей, а также обеспечения соблюдения принципов справедливости при стимулировании военнослужащих и сил безопасности и обороны Украины, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

По словам Зеленского, с целью обеспечения социальной справедливости при стимулировании военнослужащих правительство приняло меры по дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей службы.

"Следовательно, упомянутые выплаты будут напрямую зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики боевых или специальных задач, которые они выполняют", – говорится в ответе.

Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутые в петиции вопросы, обратив особое внимание на обеспечение надлежащей соцзащиты военнослужащих и соблюдение принципов справедливости при стимулировании военных, принимающих непосредственное участие в боевых действиях.

О результатах автора петиции должен уведомить Кабмин.

Петиция автора Веры Русиной была зарегистрирована 31 января. К 3 февраля она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.

"Прошу вернуть военнослужащим премию 30 тыс. грн! Нашли, на чем экономить... Мы ждем новой массированной агрессии со стороны России и одновременно урезаем выплаты военным? Мы просим Запад об оружии и технике, а в это же время перетряхиваем кошельки защитников страны?" – заявила автор петиции Вера Русина.