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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский ответил на петицию о возвращении выплат в 30 тыс. грн военным в тылу

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Зеленский обратился к премьер-министру Шмыгалю по поводу выплат военным
Зеленский обратился к премьер-министру Шмыгалю по поводу выплат военным
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой вернуть отмененные выплаты в размере 30 тыс. грн украинским военным, находящимся вне зоны боевых действий.

"Я благодарю каждого, кто приобщился к использованию такой формы взаимодействия власти и общества, как электронная петиция, и выразил соответствующую позицию", – говорится в сообщении.

Президент отметил, что поддерживает необходимость повышения уровня социальной защиты военнослужащих и их семей, а также обеспечения соблюдения принципов справедливости при стимулировании военнослужащих и сил безопасности и обороны Украины, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

По словам Зеленского, с целью обеспечения социальной справедливости при стимулировании военнослужащих правительство приняло меры по дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей службы.

"Следовательно, упомянутые выплаты будут напрямую зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики боевых или специальных задач, которые они выполняют", – говорится в ответе.

Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутые в петиции вопросы, обратив особое внимание на обеспечение надлежащей соцзащиты военнослужащих и соблюдение принципов справедливости при стимулировании военных, принимающих непосредственное участие в боевых действиях.

О результатах автора петиции должен уведомить Кабмин.

Петиция автора Веры Русиной была зарегистрирована 31 января. К 3 февраля она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.

"Прошу вернуть военнослужащим премию 30 тыс. грн! Нашли, на чем экономить... Мы ждем новой массированной агрессии со стороны России и одновременно урезаем выплаты военным? Мы просим Запад об оружии и технике, а в это же время перетряхиваем кошельки защитников страны?" – заявила автор петиции Вера Русина.

Контекст:

Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин.

Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.

С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве.

В то же время 34% украинцев уверены, что зарплаты военных, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях, ниже необходимого уровня. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", опубликованные на сайте Украинского ветеранского фонда Минветеранов. Опрос был проведен в первой половине января.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: петиция, Владимир Зеленский, война России против Украины, выплаты
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