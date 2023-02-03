Петиция к президенту о возвращении выплат в 30 тыс. грн. военным в тылу набрала необходимое для рассмотрения число голосов

Петиция была зарегистрирована 31 января. На момент публикации новости ее подписали 26,9 тыс. человек.

"Прошу вернуть военнослужащим премию 30 тыс. грн! Нашли, на чем экономить... Мы ждем новой массированной агрессии со стороны России и одновременно урезаем выплаты военным? Мы просим Запад об оружии и технике, а в это же время перетряхиваем кошельки защитников страны?" – заявила автор петиции Вера Русина.

Контекст:

Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин.

Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.

С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве.

В то же время 34% украинцев уверены, что зарплаты военных, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях, ниже необходимого уровня. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", опубликованные на сайте Украинского ветеранского фонда Минветеранов. Опрос был проведен в первой половине января.