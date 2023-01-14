К "Армии восстановления" привлекли почти 4,5 тыс. безработных, на них выделили 29 млн грн – Минэкономики Украины

По данным Минэкономики, из-за полномасштабного российского вторжения работу в Украине потеряли как минимум 5 млн человек Фото: Віталій Кличко / Telegram

“Мы продолжаем привлекать безработных к восстановлению страны и уже с января к "Армии восстановления" присоединились почти 800 человек, которым государство выплатило за выполнение общественно полезных работ 5 млн грн. В общей сложности со старта проекта в конце сентября 4,5 тыс. человек, которые были длительное время – в среднем более четырех месяцев – без работы, получили ее. И получают за выполнение работ оплату в размере не менее 6700 грн", – отметила Бережная.

По данным Минэкономики, сейчас общественно полезные работы проводятся в Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской и Волынской областях. Больше всего безработных привлечено в Полтавской области – 1257 человек, Сумской (887) и Киевской (809).

В общей сложности за выполнение таких работ безработным с момента старта проекта уже выплачено 29 млн грн.

"Напомним, что участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольное и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн. Кроме того, оплата труда за выполнение таких работ может быть дофинансирована из областных бюджетов", – подчеркнули в ведомстве.

Виды таких работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к разборам завалов и восстановлению жилых домов, поврежденных в результате боевых действий, обустройству блокпостов и подвальных помещений под укрытие, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, строительству защитных сооружений, заготовке дров для военных и населения, разгрузке и фасовке гуманитарной помощи, предоставлению социальных услуг в "пунктах несокрушимости".