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К "Армии восстановления" привлекли почти 4,5 тыс. безработных, на них выделили 29 млн грн – Минэкономики Украины

По данным Минэкономики, из-за полномасштабного российского вторжения работу в Украине потеряли как минимум 5 млн человек
По данным Минэкономики, из-за полномасштабного российского вторжения работу в Украине потеряли как минимум 5 млн человек
Фото: Віталій Кличко / Telegram

К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" привлечены почти 4,5 тыс. безработных в девяти областях Украины. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, сообщила 13 января пресс-служба ведомства.

“Мы продолжаем привлекать безработных к восстановлению страны и уже с января к "Армии восстановления" присоединились почти 800 человек, которым государство выплатило за выполнение общественно полезных работ 5 млн грн. В общей сложности со старта проекта в конце сентября 4,5 тыс. человек, которые были длительное время – в среднем более четырех месяцев – без работы, получили ее. И получают за выполнение работ оплату в размере не менее 6700 грн", – отметила Бережная.

По данным Минэкономики, сейчас общественно полезные работы проводятся в Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской и Волынской областях. Больше всего безработных привлечено в Полтавской области – 1257 человек, Сумской (887) и Киевской (809).

В общей сложности за выполнение таких работ безработным с момента старта проекта уже выплачено 29 млн грн.

"Напомним, что участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольное и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн. Кроме того, оплата труда за выполнение таких работ может быть дофинансирована из областных бюджетов", – подчеркнули в ведомстве.

Виды таких работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к разборам завалов и восстановлению жилых домов, поврежденных в результате боевых действий, обустройству блокпостов и подвальных помещений под укрытие, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, строительству защитных сооружений, заготовке дров для военных и населения, разгрузке и фасовке гуманитарной помощи, предоставлению социальных услуг в "пунктах несокрушимости".

Контекст:

Спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, об этом свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком Украины. По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.

Худшая ситуация по безработице в Днепропетровской области – 22,2%. Далее идут Харьковская (20,5%) и Запорожская (17,8%) области, сообщал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

По данным Минэкономики, из-за полномасштабного российского вторжения работу в Украине потеряли как минимум 5 млн человек.

Официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца, об этом 21 июня 2022 года заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", – сказал он. Глава Кабмина уточнил, что это касается и организации работы в тылу.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, безработица, зарплата, экономика, работа, Минэкономики
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