Из-за войны 5 млн украинцев потеряли работу – Минэкономики

"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 млн работников", – сказала Бережная.
Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 млн человек, добавила она.
По словам заместителя министра, сейчас среди ключевых приоритетов работы правительства стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда, возвращение граждан в страну и создание новых рабочих мест. Как отметила пресс-служба ведомства, на это направлен ряд правительственных программ, которые уже запущены и работают. Среди таких программ министр отметила доступное кредитование для бизнеса, релокацию предприятий с опасных территорий, привлечение безработных к общественно полезным работам в рамках проекта "Армия восстановления".
"Украина сейчас динамично меняется, чтобы стать лучше для своих граждан и открытым и надежным партнером для своих друзей-поляков", – подытожила Бережная.
Спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, об этом свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком Украины. По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.
Худшая ситуация по безработице в Днепропетровской области – 22,2%. Далее идут Харьковская (20,5%) и Запорожская (17,8%) области, сообщал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
Официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца, об этом 21 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", – сказал он. Глава Кабмина уточнил, что это касается и организации работы в тылу.