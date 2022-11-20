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Из-за войны 5 млн украинцев потеряли работу – Минэкономики

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Среди приоритетов правительства создание новых рабочих мест, заявила Бережная
Среди приоритетов правительства – создание новых рабочих мест, заявила Бережная
Фото: depositphotos.com

Как минимум 5 млн человек в Украине потеряли работу из-за российского вторжения. Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время Польско-украинского экономического форума, сообщило пресс-служба ведомства.

"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 млн работников", – сказала Бережная.

Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 млн человек, добавила она.

По словам заместителя министра, сейчас среди ключевых приоритетов работы правительства стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда, возвращение граждан в страну и создание новых рабочих мест. Как отметила пресс-служба ведомства, на это направлен ряд правительственных программ, которые уже запущены и работают. Среди таких программ министр отметила доступное кредитование для бизнеса, релокацию предприятий с опасных территорий, привлечение безработных к общественно полезным работам в рамках проекта "Армия восстановления".

"Украина сейчас динамично меняется, чтобы стать лучше для своих граждан и открытым и надежным партнером для своих друзей-поляков", – подытожила Бережная.

Контекст:

Спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, об этом свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком Украины. По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.

Худшая ситуация по безработице в Днепропетровской области – 22,2%. Далее идут Харьковская (20,5%) и Запорожская (17,8%) области, сообщал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца, об этом 21 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", – сказал он. Глава Кабмина уточнил, что это касается и организации работы в тылу.

Теги: Украина, экономика, бизнес, правительство, Минэкономики
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