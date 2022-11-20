Из-за войны 5 млн украинцев потеряли работу – Минэкономики

"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 млн работников", – сказала Бережная.

Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 млн человек, добавила она.

По словам заместителя министра, сейчас среди ключевых приоритетов работы правительства стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда, возвращение граждан в страну и создание новых рабочих мест. Как отметила пресс-служба ведомства, на это направлен ряд правительственных программ, которые уже запущены и работают. Среди таких программ министр отметила доступное кредитование для бизнеса, релокацию предприятий с опасных территорий, привлечение безработных к общественно полезным работам в рамках проекта "Армия восстановления".

"Украина сейчас динамично меняется, чтобы стать лучше для своих граждан и открытым и надежным партнером для своих друзей-поляков", – подытожила Бережная.