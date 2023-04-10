Рада вернула военным выплаты по 30 тыс. грн – нардеп

Об этом нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в Telegram. Доплаты будут действовать до конца военного положения, заявил он.
Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк уточнил, что парламент внес поправку в законопроект №8312 о внесении изменений в проект закона об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с выполнением мер правового режима военного положения.
"Но здесь нужно обратить внимание на саму правку. Если коротко, она возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)", – объяснил он.
Чтобы этот механизм сработал, скорее всего, нужно будет вносить правки в госбюджет на 2023 год, считает Железняк.
"Ограничение на зарплаты до 10 минзарплат – это очень малая экономия. Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули. Пока правильно будет: "Денежное довольствие работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений/госпредприятий ограничили до 10 размеров минимальной заработной платы", – добавил он.
Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин.
Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.
С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве. Премия в 100 тыс. грн за участие в контактных боях, по данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, остается.