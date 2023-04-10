Рада вернула военным выплаты по 30 тыс. грн – нардеп

Гончаренко заявил, что выплаты военнослужащим сохранятся до конца военного положения, но, по словам Железняка, необходимы будут еще изменения в бюджет Фото: depositphotos.com

Об этом нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в Telegram. Доплаты будут действовать до конца военного положения, заявил он.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк уточнил, что парламент внес поправку в законопроект №8312 о внесении изменений в проект закона об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с выполнением мер правового режима военного положения.

"Но здесь нужно обратить внимание на саму правку. Если коротко, она возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)", – объяснил он.

Чтобы этот механизм сработал, скорее всего, нужно будет вносить правки в госбюджет на 2023 год, считает Железняк.

"Ограничение на зарплаты до 10 минзарплат – это очень малая экономия. Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули. Пока правильно будет: "Денежное довольствие работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений/госпредприятий ограничили до 10 размеров минимальной заработной платы", – добавил он.