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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада вернула военным выплаты по 30 тыс. грн – нардеп

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Гончаренко заявил, что выплаты военнослужащим сохранятся до конца военного положения, но, по словам Железняка, необходимы будут еще изменения в бюджет
Гончаренко заявил, что выплаты военнослужащим сохранятся до конца военного положения, но, по словам Железняка, необходимы будут еще изменения в бюджет
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании 10 апреля проголосовала за возвращение военнослужащим, полицейским и сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям выплаты по 30 тыс. грн.

Об этом нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в Telegram. Доплаты будут действовать до конца военного положения, заявил он.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк уточнил, что парламент внес поправку в законопроект №8312 о внесении изменений в проект закона об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с выполнением мер правового режима военного положения. 

"Но здесь нужно обратить внимание на саму правку. Если коротко, она возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)", – объяснил он. 

Чтобы этот механизм сработал, скорее всего, нужно будет вносить правки в госбюджет на 2023 год, считает Железняк. 

"Ограничение на зарплаты до 10 минзарплат – это очень малая экономия. Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули. Пока правильно будет: "Денежное довольствие работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений/госпредприятий ограничили до 10 размеров минимальной заработной платы", – добавил он.

Контекст:

Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин.

Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.

С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве. Премия в 100 тыс. грн за участие в контактных боях, по данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, остается. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, зарплата, Алексей Гончаренко, премия, спасатели, госслужба, госслужащие, выплаты, военнослужащий, полицейский, Ярослав Железняк
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