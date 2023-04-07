Еще одна петиция к президенту о возвращении военным в тылу выплат в 30 тыс. грн набрала необходимое для рассмотрения число подписей

Петиция обнародована на сайте главы государства, и к 7 апреля ее подписали более чем 25,5 тыс. человек (при необходимых для рассмотрения 25 тыс.).

Автор петиции обращает внимание, что Верховная Рада увеличила в госбюджете на 2023 год расходы на оборону более чем на 500 млрд грн.

"Но предложенные изменения в бюджет не касаются возврата дополнительного вознаграждения в ВСУ. Сейчас 30 тыс. грн доплаты оставили только военным, которые выполняют боевые задания. Минимальная заработная плата в ВСУ была повышена с 13 тыс. грн до 20 тыс. грн. Но такое повышение не может компенсировать потери 30-тысячной доплаты. Кроме того, в армии негативно восприняли понижение выплат, ведь это подрывает доверие военных", – заявил нардеп.

В своей петиции он вместе с общественностью призывает Зеленского отдать правительству соответствующие распоряжения и найти дополнительные средства, чтобы вернуть доплаты.

Это не первая петиция с таким призывом. Предыдущую подали в январе. Зеленский, отвечая на нее, сообщил, что с целью обеспечения социальной справедливости при стимулировании военнослужащих правительство приняло меры по дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей службы.