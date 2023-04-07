Еще одна петиция к президенту о возвращении военным в тылу выплат в 30 тыс. грн набрала необходимое для рассмотрения число подписей

Петиция обнародована на сайте главы государства, и к 7 апреля ее подписали более чем 25,5 тыс. человек (при необходимых для рассмотрения 25 тыс.).
Автор петиции обращает внимание, что Верховная Рада увеличила в госбюджете на 2023 год расходы на оборону более чем на 500 млрд грн.
"Но предложенные изменения в бюджет не касаются возврата дополнительного вознаграждения в ВСУ. Сейчас 30 тыс. грн доплаты оставили только военным, которые выполняют боевые задания. Минимальная заработная плата в ВСУ была повышена с 13 тыс. грн до 20 тыс. грн. Но такое повышение не может компенсировать потери 30-тысячной доплаты. Кроме того, в армии негативно восприняли понижение выплат, ведь это подрывает доверие военных", – заявил нардеп.
В своей петиции он вместе с общественностью призывает Зеленского отдать правительству соответствующие распоряжения и найти дополнительные средства, чтобы вернуть доплаты.
Это не первая петиция с таким призывом. Предыдущую подали в январе. Зеленский, отвечая на нее, сообщил, что с целью обеспечения социальной справедливости при стимулировании военнослужащих правительство приняло меры по дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей службы.
Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин.
Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.
С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве. Премия в 100 тыс. грн за участие в контактных боях, по данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, остается.