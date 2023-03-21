Рада приняла в целом закон об увеличении расходов бюджета более чем на 500 млрд гривен. Большинство средств пойдет на оборону

Из этих средств 518 млрд грн (96,5%) будут направлены на сектор национальной безопасности и обороны, в том числе на зарплаты военным, оплату питания, производство и закупку оружия, в том числе беспилотников.
Остальные 19 млрд грн направят в Резервный фонд госбюджета, который используется для экстренных мер, сообщила Пидласа. Бюджетный комитет добавил в законопроект №9105 норму о том, что средства Резервного фонда могут быть использованы, в частности, на выплату единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих (не менее 3 млрд грн в 2023 году) и на строительство фортификационных сооружений (не менее 2 млрд грн).
Закон вступит в силу после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским, добавила Пидласа.
ВРУ утвердила проект государственного бюджета на 2023 год 3 ноября 2022 года. Он установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Таким образом, дефицит планировался на сумму 1,3 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону запланированы на уровне около 50% всего бюджета (1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП).
23 февраля парламент проголосовал во втором чтении и в целом законопроект №8399 о внесении изменений в государственный бюджет.
13 марта Кабмин Украины на заседании поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн.