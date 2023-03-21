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Рада приняла в целом закон об увеличении расходов бюджета более чем на 500 млрд гривен. Большинство средств пойдет на оборону

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В Раде проголосовали за закон об увеличении расходов бюджета
В Раде проголосовали за закон об увеличении расходов бюджета
Фото: Верховна Рада України / Telegram

Верховная Рада 21 марта проголосовала в целом за закон об изменениях в государственный бюджет, согласно которому расходы вырастут на 537 млрд грн. Об этом сообщила в Facebook глава комитета по бюджету Роксолана Пидласа.

Из этих средств 518 млрд грн (96,5%) будут направлены на сектор национальной безопасности и обороны, в том числе на зарплаты военным, оплату питания, производство и закупку оружия, в том числе беспилотников.

Остальные 19 млрд грн направят в Резервный фонд госбюджета, который используется для экстренных мер, сообщила Пидласа. Бюджетный комитет добавил в законопроект №9105 норму о том, что средства Резервного фонда могут быть использованы, в частности, на выплату единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих (не менее 3 млрд грн в 2023 году) и на строительство фортификационных сооружений (не менее 2 млрд грн).

Закон вступит в силу после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским, добавила Пидласа.

https://www.facebook.com/roksolana.pidlasa/posts/pfbid02czZWqw5kiJSDc1tirCS1Y3sWwjvJvXCn9rnL6dP8rwzUjVvYwAwczBK3CLzQyqchl

Контекст:

ВРУ утвердила проект государственного бюджета на 2023 год 3 ноября 2022 года. Он установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Таким образом, дефицит планировался на сумму 1,3 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону запланированы на уровне около 50% всего бюджета (1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП).

23 февраля парламент проголосовал во втором чтении и в целом законопроект №8399 о внесении изменений в государственный бюджет. 

13 марта Кабмин Украины на заседании поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: госбюджет, военные, оборона, война России против Украины, расходы, Роксолана Пидласа
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