Рада приняла в целом закон об увеличении расходов бюджета более чем на 500 млрд гривен. Большинство средств пойдет на оборону

Из этих средств 518 млрд грн (96,5%) будут направлены на сектор национальной безопасности и обороны, в том числе на зарплаты военным, оплату питания, производство и закупку оружия, в том числе беспилотников.

Остальные 19 млрд грн направят в Резервный фонд госбюджета, который используется для экстренных мер, сообщила Пидласа. Бюджетный комитет добавил в законопроект №9105 норму о том, что средства Резервного фонда могут быть использованы, в частности, на выплату единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих (не менее 3 млрд грн в 2023 году) и на строительство фортификационных сооружений (не менее 2 млрд грн).

Закон вступит в силу после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским, добавила Пидласа.