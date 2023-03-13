Зеленский о предложении об увеличении расходов госбюджета: Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов

Все средства будут направлены на финансовое обеспечение военных, в поддержку сектора обороны Украины, на оборонное оборудование, в том числе дроны, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 13 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Провел важные координационные совещания. Премьер-министр, председатель Верховной Рады, наши международники, внутриполитический блок офиса. Согласовали порядок действий на ближайшие недели, – рассказал президент. – В частности, правительство одобрило и предлагает Верховной Раде утвердить изменения в бюджет государства, более полутриллиона гривен – на оборону, дополнительно. Все средства будут направлены на финансовое обеспечение военных, в поддержку нашего сектора обороны государства, на оборонное оборудование, в том числе дроны. Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов".

Законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн на заседании 13 марта поддержал Кабмин Украины, сообщал глава правительства Денис Шмыгаль.

"Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии", – написал в Facebook премьер-министр Украины.

По словам Шмыгаля, дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать армию, были найдены "благодаря поддержке международных партнеров".

Самое большое увеличение бюджета в истории Украины анонсировал накануне, 12 марта, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.