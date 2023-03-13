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Зеленский о предложении об увеличении расходов госбюджета: Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов

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Все средства будут направлены на финансовое обеспечение военных, в поддержку сектора обороны Украины, на оборонное оборудование, в том числе дроны, отметил Зеленский
Все средства будут направлены на финансовое обеспечение военных, в поддержку сектора обороны Украины, на оборонное оборудование, в том числе дроны, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Дополнительные расходы госбюджета, которые Раде предложил утвердить Кабмин, будут направлены на оборону Украины.

Об этом 13 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Провел важные координационные совещания. Премьер-министр, председатель Верховной Рады, наши международники, внутриполитический блок офиса. Согласовали порядок действий на ближайшие недели, – рассказал президент. – В частности, правительство одобрило и предлагает Верховной Раде утвердить изменения в бюджет государства, более полутриллиона гривен – на оборону, дополнительно. Все средства будут направлены на финансовое обеспечение военных, в поддержку нашего сектора обороны государства, на оборонное оборудование, в том числе дроны. Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/215277977692806/

Законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн на заседании 13 марта поддержал Кабмин Украины, сообщал глава правительства Денис Шмыгаль.

"Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии", – написал в Facebook премьер-министр Украины.

По словам Шмыгаля, дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать армию, были найдены "благодаря поддержке международных партнеров".

Самое большое увеличение бюджета в истории Украины анонсировал накануне, 12 марта, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Контекст:

Закон о госбюджете Украины на 2023 год установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Таким образом, дефицит планировался на сумму 1,3 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону запланированы на уровне около 50% всего бюджета (1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП).

В 2023 году расходы бюджета уже увеличивали.

В 2022 году из государственного бюджета Украины затраты на армию составили почти такую же сумму, какую госбюджет получил в качестве дохода, – 1,3 трлн грн, сообщал Шмыгаль.

Теги: Украина, госбюджет, бюджет, правительство, Владимир Зеленский, законопроект, война России против Украины, финансы, президент, премьер-министр, расходы, заседание, Кабмин, обращение
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