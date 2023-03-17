ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджете на 2023 год

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Президент ввел в действие законопроект, принятый ВР 24 февраля
Президент ввел в действие законопроект, принятый ВР 24 февраля
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил изменения в закон Украины "О государственном бюджете на 2023 год". Документ с подписью главы государства опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

В соответствии с внесенными изменениями Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии получит дополнительные 52,5 млрд грн на компенсации за разрушенное жилье, строительство нового и восстановление коммунальной инфраструктуры.

Документ предусматривает выделение дополнительных 5,56 млрд грн на срочные меры по преодолению последствий полномасштабного вторжения России в Украину. Среди статей, финансирование которых увеличилось:

  • реконструкция и модернизация трех больниц ("Охматдет", университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове) – на 1,35 млрд грн;
  • программа восстановления мостов и путепроводов – 1,12 млрд грн;
  • гранты для малого и микробизнеса в отрасли переработки – 1,28 млрд грн;
  • строительство новых пунктов пропуска на польской границе - 1,094 млрд грн.

Закон также предусматривает 79,9 млн грн на закупку оборудования для медучреждений, 285 млн грн на приобретение дронов для патрулирования приграничных районов, а также увеличение на 365,7 млн грн Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. 

Главными источниками пополнения бюджета должны стать гранты и помощь от партнеров (445,6 млн грн), осуществление дополнительных внешних заимствований (3,84 млрд грн) и возврат средств, предоставленных Минэкономики для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы для выплаты пособий (1,27 млрд грн).

Кроме того, Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии будет пополняться за счет продажи активов российских олигархов согласно закону "О санкциях", действующему с 2014 года, говорится в законе.

Контекст:

ВРУ утвердила проект государственного бюджета на 2023 год 3 ноября 2022 года. Он установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Таким образом, дефицит планировался на сумму 1,3 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону запланированы на уровне около 50% всего бюджета (1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП).

23 февраля парламент проголосовал во втором чтении и в целом законопроект №8399 о внесении изменений в государственный бюджет. Для вступления в силу его должен был подписать глава государства.

Теги: Верховная Рада, госбюджет, законодательство, Владимир Зеленский, инфраструктура, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Галина ГРИШИНА
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
Галина ГРИШИНА
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Галина ГРИШИНА
Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ
Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ
Галина ГРИШИНА
41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера
41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера
34-летний хореограф Кот объяснил, почему у них с женой до сих пор нет детей
34-летний хореограф Кот объяснил, почему у них с женой до сих пор нет детей
Галина ГРИШИНА
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот
Monatik презентовал трек "Сила" и заявил о новом этапе в своей карьере. Аудио
Monatik презентовал трек "Сила" и заявил о новом этапе в своей карьере. Аудио
Галина ГРИШИНА
Мишина показала, как принимает душ
Мишина показала, как принимает душ
Джеджула рассказал, почему перестал общаться с сыном от Димопулос
Джеджула рассказал, почему перестал общаться с сыном от Димопулос
Галина ГРИШИНА
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой
49-летняя Клум показала, как преобразилась с новой прической. Видео
49-летняя Клум показала, как преобразилась с новой прической. Видео
Галина ГРИШИНА
В корсетах и декольте. Тина Кароль опубликовала подборку концертных снимков
В корсетах и декольте. Тина Кароль опубликовала подборку концертных снимков
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (80442)
2
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (71161)
3
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (69588)
4
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (59787)
5
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (58292)
6
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (36296)
7
"Вот-вот все покажу". Мишина вблизи продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (25097)
8
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин (22348)
 
 
 
 