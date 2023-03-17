Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджете на 2023 год

В соответствии с внесенными изменениями Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии получит дополнительные 52,5 млрд грн на компенсации за разрушенное жилье, строительство нового и восстановление коммунальной инфраструктуры.
Документ предусматривает выделение дополнительных 5,56 млрд грн на срочные меры по преодолению последствий полномасштабного вторжения России в Украину. Среди статей, финансирование которых увеличилось:
Закон также предусматривает 79,9 млн грн на закупку оборудования для медучреждений, 285 млн грн на приобретение дронов для патрулирования приграничных районов, а также увеличение на 365,7 млн грн Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.
Главными источниками пополнения бюджета должны стать гранты и помощь от партнеров (445,6 млн грн), осуществление дополнительных внешних заимствований (3,84 млрд грн) и возврат средств, предоставленных Минэкономики для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы для выплаты пособий (1,27 млрд грн).
Кроме того, Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии будет пополняться за счет продажи активов российских олигархов согласно закону "О санкциях", действующему с 2014 года, говорится в законе.
ВРУ утвердила проект государственного бюджета на 2023 год 3 ноября 2022 года. Он установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Таким образом, дефицит планировался на сумму 1,3 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону запланированы на уровне около 50% всего бюджета (1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП).
23 февраля парламент проголосовал во втором чтении и в целом законопроект №8399 о внесении изменений в государственный бюджет. Для вступления в силу его должен был подписать глава государства.