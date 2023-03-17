Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджете на 2023 год

В соответствии с внесенными изменениями Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии получит дополнительные 52,5 млрд грн на компенсации за разрушенное жилье, строительство нового и восстановление коммунальной инфраструктуры.

Документ предусматривает выделение дополнительных 5,56 млрд грн на срочные меры по преодолению последствий полномасштабного вторжения России в Украину. Среди статей, финансирование которых увеличилось:

реконструкция и модернизация трех больниц ("Охматдет", университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове) – на 1,35 млрд грн;

программа восстановления мостов и путепроводов – 1,12 млрд грн;

гранты для малого и микробизнеса в отрасли переработки – 1,28 млрд грн;

строительство новых пунктов пропуска на польской границе - 1,094 млрд грн.

Закон также предусматривает 79,9 млн грн на закупку оборудования для медучреждений, 285 млн грн на приобретение дронов для патрулирования приграничных районов, а также увеличение на 365,7 млн грн Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Главными источниками пополнения бюджета должны стать гранты и помощь от партнеров (445,6 млн грн), осуществление дополнительных внешних заимствований (3,84 млрд грн) и возврат средств, предоставленных Минэкономики для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы для выплаты пособий (1,27 млрд грн).

Кроме того, Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии будет пополняться за счет продажи активов российских олигархов согласно закону "О санкциях", действующему с 2014 года, говорится в законе.