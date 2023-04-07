Кабмин Украины определил порядок денежных выплат в случае гибели или инвалидности волонтеров

Об этом пресс-служба Министерства по делам ветеранов проинформировала 7 апреля.

"Теперь единоразовая денежная помощь будет также назначаться и выплачиваться волонтерам, которые оказывали волонтерскую помощь Вооруженным силам Украины или другим силовым структурам во время мероприятий по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины и стали лицами с инвалидностью вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) при оказании такой помощи и членам семей погибших из числа таких волонтеров", – говорится в релизе.

Согласно сообщению, правительство внесло изменения в свое постановление № 604 от 19 августа 2015 года и уточнило перечень документов, которые нужно подать, чтобы получить эту помощь. Согласно релизу, это позволит сократить сроки рассмотрения документов.

"Решение о назначении единоразовой денежной помощи таким лицам будет приниматься созданной Минветеранов межведомственной комиссией в соответствии с законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Выплата будет производиться за счет средств резервного фонда госбюджета. Для назначения единоразовой помощи необходимо обратиться в вышеупомянутую комиссию с заявлением и предоставить необходимый перечень документов", – добавили авторы релиза.

О размере помощи не сообщается.