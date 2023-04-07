ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины определил порядок денежных выплат в случае гибели или инвалидности волонтеров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кабмин уточнил перечень документов, которые нужно подать, чтобы получить помощь
Кабмин уточнил перечень документов, которые нужно подать, чтобы получить помощь
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок и условия выплаты единоразовой денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтеров в результате войны и членам их семей.

Об этом пресс-служба Министерства по делам ветеранов проинформировала 7 апреля. 

"Теперь единоразовая денежная помощь будет также назначаться и выплачиваться волонтерам, которые оказывали волонтерскую помощь Вооруженным силам Украины или другим силовым структурам во время мероприятий по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины и стали лицами с инвалидностью вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) при оказании такой помощи и членам семей погибших из числа таких волонтеров", – говорится в релизе. 

Согласно сообщению, правительство внесло изменения в свое постановление № 604 от 19 августа 2015 года и уточнило перечень документов, которые нужно подать, чтобы получить эту помощь. Согласно релизу, это позволит сократить сроки рассмотрения документов. 

"Решение о назначении единоразовой денежной помощи таким лицам будет приниматься созданной Минветеранов межведомственной комиссией в соответствии с законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Выплата будет производиться за счет средств резервного фонда госбюджета. Для назначения единоразовой помощи необходимо обратиться в вышеупомянутую комиссию с заявлением и предоставить необходимый перечень документов", – добавили авторы релиза. 

О размере помощи не сообщается. 

Контекст:

Семьям погибших защитников выплачивается единоразовая денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей, разъясняли в Координационном центре по предоставлению правовой помощи. Сначала выплачивается 1/5 от назначенной суммы – 3 млн грн, а дальше – 4/5 ежемесячно долями на протяжении 40 следующих месяцев по 300 тыс. грн в месяц. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, инвалидность, волонтеры, пособия, выплаты, погибшие, контузия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Галина ГРИШИНА
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Галина ГРИШИНА
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
Галина ГРИШИНА
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт
В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму
В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму
Сладкие творожные шарики во фритюре. Эксперт объяснила главные правила приготовления
Сладкие творожные шарики во фритюре. Эксперт объяснила главные правила приготовления
Галина ГРИШИНА
"Как вы думаете, это мой цвет?" Бех-Романчук снялась в облегающем ярком топе
"Как вы думаете, это мой цвет?" Бех-Романчук снялась в облегающем ярком топе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (83267)
2
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (71812)
3
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине (52311)
4
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена (48816)
5
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится (46928)
6
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай (46200)
7
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника (41538)
8
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт (37013)
 
 
 
 