Вениславский о возможности выплат военным по 30 тыс. грн: Государство должно найти около 1 трлн грн в год

Вениславский: Мы все за то, чтобы вернуть выплаты Фото: president.gov.ua

“Сейчас очень сложно делать какие-либо прогнозы относительно реализации соответствующего решения. Оно принято и нуждается в подписи президента. [...] Было очень много дискуссий, когда мы отменяли эти выплаты. Вернуть их – это значит, что государство должно найти около 1 трлн грн в год", – сказал он.

Вениславский подчеркнул, что "сейчас непросто найти источник таких дополнительных поступлений в госбюджет".

“Мы все за то, чтобы вернуть выплаты, но нужно найти источники. Будем думать", – объяснил нардеп.

10 апреля Верховная Рада внесла поправку в законопроект №8312 о внесении изменений в проект закона об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с выполнением мер правового режима военного положения. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк уточнил, что поправка "возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)", но чтобы этот механизм сработал, скорее всего, нужно будет вносить правки в госбюджет на 2023 год.