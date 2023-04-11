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Вениславский о возможности выплат военным по 30 тыс. грн: Государство должно найти около 1 трлн грн в год

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Вениславский: Мы все за то, чтобы вернуть выплаты
Вениславский: Мы все за то, чтобы вернуть выплаты
Фото: president.gov.ua

Для возвращения военнослужащим, полицейским и сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям выплаты по 30 тыс. грн госбюджету Украины дополнительно понадобится около 1 трлн грн. Об этом нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил 10 апреля "Укринформу".

“Сейчас очень сложно делать какие-либо прогнозы относительно реализации соответствующего решения. Оно принято и нуждается в подписи президента. [...] Было очень много дискуссий, когда мы отменяли эти выплаты. Вернуть их – это значит, что государство должно найти около 1 трлн грн в год", – сказал он.

Вениславский подчеркнул, что "сейчас непросто найти источник таких дополнительных поступлений в госбюджет".

“Мы все за то, чтобы вернуть выплаты, но нужно найти источники. Будем думать", – объяснил нардеп.

10 апреля Верховная Рада внесла поправку в законопроект №8312 о внесении изменений в проект закона об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с выполнением мер правового режима военного положения. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк уточнил, что поправка "возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)", но чтобы этот механизм сработал, скорее всего, нужно будет вносить правки в госбюджет на 2023 год.

Контекст:

Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин.

Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.

С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве. Премия в 100 тыс. грн за участие в контактных боях, по данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, остается.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, госбюджет, зарплата, военные, выплаты, Федор Вениславский, нардеп
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