"Задача со звездочкой" для правительства – нардеп Костенко о возвращении выплат по 30 тыс. грн военным

Костенко: Мы можем столкнуться с ситуацией, когда мы ограничили зарплаты госслужащим и чиновникам, а военнослужащим, полицейским и спасателям доплаты не вернули Фото: Роман Костенко / Facebook

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу" 10 апреля.

Вчера Рада проголосовала за закон, в котором есть правка, предусматривающая возвращение выплат премий в 30 тыс. грн военнослужащим, а также полицейским и спасателям. Также эта правка предполагает, что зарплаты госчиновников, нардепов, местного самоуправления и топ-менеджмента госпредприятий не могут превышать 10 минимальных зарплат, напомнил Костенко.

"Вроде логика подсказывает, что эта правка о том, как мы сейчас заберем средства у богатых чиновников, раздадим их нашим защитникам и все будут довольны… Однако это только на первый взгляд", – отметил он.

Сэкономленных на зарплатах чиновников денег недостаточно, чтобы покрыть сумму, необходимую для обеспечения выплат по 30 тыс. грн, сказал Костенко. Он отметил, что аналитики посчитали: такой экономии не хватит, чтобы покрыть и 2% от необходимой суммы.

"Поэтому возвращение дополнительных выплат – это, конечно, хорошо для людей, но сейчас это станет для правительства "задачей со звездочкой", откуда взять деньги. Поэтому, скорее всего, нужно будет инициировать изменения в госбюджет. Эти средства нужно будет где-то найти. Пока же мы можем столкнуться с ситуацией, когда мы ограничили зарплаты госслужащим и чиновникам, а военнослужащим, полицейским и спасателям доплаты не вернули", – добавил он.