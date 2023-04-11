"Задача со звездочкой" для правительства – нардеп Костенко о возвращении выплат по 30 тыс. грн военным

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу" 10 апреля.
Вчера Рада проголосовала за закон, в котором есть правка, предусматривающая возвращение выплат премий в 30 тыс. грн военнослужащим, а также полицейским и спасателям. Также эта правка предполагает, что зарплаты госчиновников, нардепов, местного самоуправления и топ-менеджмента госпредприятий не могут превышать 10 минимальных зарплат, напомнил Костенко.
"Вроде логика подсказывает, что эта правка о том, как мы сейчас заберем средства у богатых чиновников, раздадим их нашим защитникам и все будут довольны… Однако это только на первый взгляд", – отметил он.
Сэкономленных на зарплатах чиновников денег недостаточно, чтобы покрыть сумму, необходимую для обеспечения выплат по 30 тыс. грн, сказал Костенко. Он отметил, что аналитики посчитали: такой экономии не хватит, чтобы покрыть и 2% от необходимой суммы.
"Поэтому возвращение дополнительных выплат – это, конечно, хорошо для людей, но сейчас это станет для правительства "задачей со звездочкой", откуда взять деньги. Поэтому, скорее всего, нужно будет инициировать изменения в госбюджет. Эти средства нужно будет где-то найти. Пока же мы можем столкнуться с ситуацией, когда мы ограничили зарплаты госслужащим и чиновникам, а военнослужащим, полицейским и спасателям доплаты не вернули", – добавил он.
Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин.
Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.
С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве. Минимальную зарплату при этом установили на уровне не ниже 20,1 тыс. грн для военных, нацгвардейцев и пограничников в тылу и на уровне 17 тыс. грн – для полиции и спасателей.
Премия в 100 тыс. грн за участие в контактных боях, по данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, остается.
Чтобы обеспечить возвращение выплат по 30 тыс. грн, госбюджету Украины потребуется около 1 трлн грн, рассказал 10 апреля нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский.