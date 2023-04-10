Украинский бизнес за неделю получил льготных кредитов на более чем 700 млн грн. В каких регионах выдали больше всего

Украинцы получили более 100 кредитов по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" за прошлую неделю Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

"С начала 2023 года банки выдали бизнесу 6,2 тыс. кредитов на 21 млрд грн. С начала действия программы (февраль 2020-го) было выдано 59 тыс. кредитов на 186,8 млрд грн. Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов – 62,6 млрд грн – и на антивоенные цели – 55,3 млрд грн. На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,6 млрд грн, на инвестиционные цели – 11 млрд грн. Кроме того, аграрии получили 26,9 млрд грн кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 1,5 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств", – говорится в релизе.

Согласно данным министерства, чаще всего по этой программе кредиты получают предприятия, которые работают в сфере:

сельского хозяйства (53%);

торговли и производства (24%);

промышленной переработки (14%).

По сумме составленных кредитных договоров в Украине лидируют Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и Киев.

В программе участвуют 45 банков. Больше всего кредитов выдали государственные "ПриватБанк" (25,8 тыс.) и "Ощадбанк" (8,7 тыс.), а также "Райффайзен Банк" (5,3 тыс.).