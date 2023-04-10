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Украинский бизнес за неделю получил льготных кредитов на более чем 700 млн грн. В каких регионах выдали больше всего

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Украинцы получили более 100 кредитов по программе "Доступные кредиты 5 7 9%" за прошлую неделю
Украинцы получили более 100 кредитов по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" за прошлую неделю
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

За последнюю неделю по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" кредиты получили более 100 украинских предпринимателей, общая сумма составила 714 млн грн. Об этом 10 апреля проинформировала пресс-служба Минэкономики.

"С начала 2023 года банки выдали бизнесу 6,2 тыс. кредитов на 21 млрд грн. С начала действия программы (февраль 2020-го) было выдано 59 тыс. кредитов на 186,8 млрд грн. Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов – 62,6 млрд грн – и на антивоенные цели – 55,3 млрд грн. На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,6 млрд грн, на инвестиционные цели – 11 млрд грн. Кроме того, аграрии получили 26,9 млрд грн кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 1,5 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств", – говорится в релизе. 

Согласно данным министерства, чаще всего по этой программе кредиты получают предприятия, которые работают в сфере: 

  • сельского хозяйства (53%);
  • торговли и производства (24%);
  • промышленной переработки (14%).

По сумме составленных кредитных договоров в Украине лидируют Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и Киев. 

В программе участвуют 45 банков. Больше всего кредитов выдали государственные "ПриватБанк" (25,8 тыс.) и "Ощадбанк" (8,7 тыс.), а также "Райффайзен Банк" (5,3 тыс.).

Контекст:

Программа "Доступные кредиты 579%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.

В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

17 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об упрощении условий ведения бизнеса. "Любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал он.

30 марта 2023 года Кабмин разрешил бизнесу с территорий возможных боевых действий и деоккупированных территорий участвовать в этой программе кредитования.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: бизнес, ПриватБанк, Ощадбанк, кредиты, выплаты, Доступные кредиты 5-7-9%, Райффайзен Банк
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