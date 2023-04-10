Украинский бизнес за неделю получил льготных кредитов на более чем 700 млн грн. В каких регионах выдали больше всего

"С начала 2023 года банки выдали бизнесу 6,2 тыс. кредитов на 21 млрд грн. С начала действия программы (февраль 2020-го) было выдано 59 тыс. кредитов на 186,8 млрд грн. Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов – 62,6 млрд грн – и на антивоенные цели – 55,3 млрд грн. На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,6 млрд грн, на инвестиционные цели – 11 млрд грн. Кроме того, аграрии получили 26,9 млрд грн кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 1,5 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств", – говорится в релизе.
Согласно данным министерства, чаще всего по этой программе кредиты получают предприятия, которые работают в сфере:
По сумме составленных кредитных договоров в Украине лидируют Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и Киев.
В программе участвуют 45 банков. Больше всего кредитов выдали государственные "ПриватБанк" (25,8 тыс.) и "Ощадбанк" (8,7 тыс.), а также "Райффайзен Банк" (5,3 тыс.).
Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.
В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.
17 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об упрощении условий ведения бизнеса. "Любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал он.
30 марта 2023 года Кабмин разрешил бизнесу с территорий возможных боевых действий и деоккупированных территорий участвовать в этой программе кредитования.