Арестован чиновник воинской части, которого подозревают в вымогательстве боевых доплат у солдат – ГБР

Санкции статей, по которым подозревают командира подразделения материального обеспечения воинской части, предусматривают заключение до 12 лет Фото: dbr.gov.ua

"Заводской районный суд города Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога командиру подразделения материального обеспечения воинской части в Одесской области", – говорится в сообщении.

В апреле 2023 года сотрудники бюро сообщили военнослужащему о подозрении в вымогательстве у подчиненных части средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения.

"В случае отказа отдавать деньги угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой", – отмечалось в сообщении.

ГБР задокументировало более 30 фактов вымогательства и получения им денег от подчиненных на общую сумму более 600 тыс. грн.

Санкции статей, которые вменяют подозреваемому, предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.