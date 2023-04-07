Чиновник воинской части в Одесской области отбирал у солдат боевые доплаты – ГБР

По данным ГБР, подозреваемый получил от подчиненных по меньшей мере 600 тыс. грн Фото: dbr.gov.ua

"Он требовал от подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения. В случае отказа отдавать деньги угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой", – говорится в сообщении ГБР.

Сотрудники бюро задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег от подчиненных на общую сумму более 600 тыс. грн.

Военнослужащему сообщили о подозрении в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Меру пресечения подозреваемому еще не назначили, прокуратура будет просить суд о содержании под стражей без права внесения залога.