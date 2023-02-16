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ВАКС приговорил бывших председателя и депутата сельсовета к девяти годам заключения за вымогательство взятки в €300 тыс.

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Приговор может быть обжалован в течение 30 дней
Приговор может быть обжалован в течение 30 дней
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

За вымогательство крупной взятки и получение ее части Высший антикоррупционный суд приговорил бывших председателя и депутата сельсовета из села в Киевской области к девяти годам лишения свободы.

Об этом сообщила 15 февраля пресс-служба ВАКС, не упоминая названия села. По информации "Интерфакс-Украина", речь идет о бывших главе и депутате Гвоздовского сельсовета.

Согласно приговору, взятку в размере €300 тыс. просили за принятие сельсоветом решения о предоставлении земельных участков в аренду юридическому лицу. Полученная часть неправомерной выгоды составила $10 тыс.

Суд признал обвиняемых виновными в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а именно в вымогательстве неправомерной выгоды в особо большом размере и получении ее части, совершенном по предварительному сговору группой лиц. 

ВАКС назначил им наказание в виде девяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационными или административно-хозяйственными полномочиями, сроком на три и два года соответственно и с конфискацией половины принадлежащего им имущества.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу.

Теги: депутаты, Киевская область, приговор, взятка, вымогательство, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, ВАКС
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