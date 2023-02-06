Мэр Днепра заявил, что передаст на ВСУ вознаграждение за разоблачение рекордной взятки

Как отмечает Филатова, Национальное антикоррупционное бюро признало его разоблачителем коррупции, о чем сообщило Национальному агентству по предотвращению коррупции.
Согласно украинскому законодательству разоблачителям коррупции предусматривается вознаграждение в размере до 10% взятки. В случае Филатова 10% от €22 млн – это около 100 млн грн.
"Все средства вознаграждения, которое я должен получить, прошу перечислить на специальный счет для сбора средств на поддержку ВСУ... о чем мною составлено и подписано соответствующее заявление компетентным органам", – написал мэр Днепра.
Национальное антикоррупционное бюро 18 октября 2022 года заявило, что разоблачило бывшего нардепа на попытке подкупить Филатова. Бюро не назвало имени экс-нардепа, но судя по деталям дела, речь о Максиме Микитасе.
19 октября Филатов подтвердил, что ему предлагали взятку в размере €22 млн.