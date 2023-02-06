ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Мэр Днепра заявил, что передаст на ВСУ вознаграждение за разоблачение рекордной взятки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О взятке Филатову стало известно в октябре 2022 года
О взятке Филатову стало известно в октябре 2022 года
Фото: dniprorada.gov.ua

Мэр Днепра Борис Филатов решил передать на украинскую армию вознаграждение, которое он должен получить как обличитель коррупции по делу о рекордной взятке в €22 млн. Об этом он сообщил 6 февраля на своей странице в соцсети Facebook.

Как отмечает Филатова, Национальное антикоррупционное бюро признало его разоблачителем коррупции, о чем сообщило Национальному агентству по предотвращению коррупции.

Согласно украинскому законодательству разоблачителям коррупции предусматривается вознаграждение в размере до 10% взятки. В случае Филатова 10% от €22 млн – это около 100 млн грн.

"Все средства вознаграждения, которое я должен получить, прошу перечислить на специальный счет для сбора средств на поддержку ВСУ... о чем мною составлено и подписано соответствующее заявление компетентным органам", – написал мэр Днепра.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02nsEbuEEVsC522Nab8Gb1T6XJxLdoy5RtwxYDVFgV89oAQm9tX7V9Dshtn4kDsGzJl&id=100002157183088

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро 18 октября 2022 года заявило, что разоблачило бывшего нардепа на попытке подкупить Филатова. Бюро не назвало имени экс-нардепа, но судя по деталям дела, речь о Максиме Микитасе.

19 октября Филатов подтвердил, что ему предлагали взятку в размере 22 млн.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, коррупция, Борис Филатов, Днепр, антикоррупционное бюро, законодательство, ВСУ, взятка, вознаграждение, подкуп, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
24-летняя Квиткова снялась в стрингах с нюдовыми вставками и показала себя со всех сторон
24-летняя Квиткова снялась в стрингах с нюдовыми вставками и показала себя со всех сторон
75-летний Шварценеггер в Лос-Анджелесе сбил велосипедистку – СМИ
75-летний Шварценеггер в Лос-Анджелесе сбил велосипедистку – СМИ
Галина ГРИШИНА
"Я до сих пор безгранично люблю тебя". Гапчинская показала, как изменился ее муж за 30 лет супружеской жизни
"Я до сих пор безгранично люблю тебя". Гапчинская показала, как изменился ее муж за 30 лет супружеской жизни
Галина ГРИШИНА
Названы лауреаты "Грэмми". Триумфатором премии стала Бейонсе
Названы лауреаты "Грэмми". Триумфатором премии стала Бейонсе
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала свою сестру. Фото
Девушка Налчаджиоглу показала свою сестру. Фото
Никитюк показала фото, которое сделала в постели
Никитюк показала фото, которое сделала в постели
Депардье заявил, что продолжает любить Россию, несмотря на то, что она напала на Украину
Депардье заявил, что продолжает любить Россию, несмотря на то, что она напала на Украину
Галина ГРИШИНА
  "В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья
  "В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья
Галина ГРИШИНА
"Проведем обряд по сжиганию угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета £10 тыс.
"Проведем обряд по сжиганию – угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета – £10 тыс.
Галина ГРИШИНА
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
Галина ГРИШИНА
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
Галина ГРИШИНА
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Галина ГРИШИНА
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
Галина ГРИШИНА
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад (28661)
2
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке (15260)
3
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей (14339)
4
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании (14118)
5
"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья (10914)
6
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото (10861)
7
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после (10437)
8
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео (6144)
 
 
 
 