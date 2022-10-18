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Экс-нардепа Микитася задержали по подозрению в подкупе мэра Днепра

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Микитасю пока не объявили подозрение
Микитасю пока не объявили подозрение
Скриншот: Суспільне Новини / YouTube

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что разоблачило бывшего нардепа на попытке подкупить мэра Днепра Бориса Филатова. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Бюро не называет имени экс-нардепа, но судя по деталям дела, речь о Максиме Микитасе.

Экс-нардеп пытался дать взятку в размере 22 млн городскому главе Днепра, утверждает НАБУ. Как отмечают в ведомстве, это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированных правоохранителями в Украине.

По данным следствия, в октябре 2022 года экс-нардеп, а в прошлом топ-чиновник государственной компании "Укрбуд" пытался Филатову дать взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Деньги обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года.

"Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (€220 млн), что составляет соответственно €22 млн. Финансирование по проекту осуществляется на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития", – говорится в сообщении.

В результате экс-нардепа задержали. Предварительная правовая квалификация правонарушения – ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение взятки).

Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра.

Контекст:

Это не первое производство в отношении Микитася. 2 октября 2019 года детективы НАБУ объявили ему о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

Микитась заявил, что нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров – автор схем, по которым "увели" "Укрбуд"Он добавил, что Татаров также играл особую роль в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с "Укрбудом".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: метро, Борис Филатов, Днепр, взятка, НАБУ, Максим Микитась
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