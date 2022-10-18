Экс-нардепа Микитася задержали по подозрению в подкупе мэра Днепра

Экс-нардеп пытался дать взятку в размере €22 млн городскому главе Днепра, утверждает НАБУ. Как отмечают в ведомстве, это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированных правоохранителями в Украине.

По данным следствия, в октябре 2022 года экс-нардеп, а в прошлом топ-чиновник государственной компании "Укрбуд" пытался Филатову дать взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Деньги обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года.

"Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (€220 млн), что составляет соответственно €22 млн. Финансирование по проекту осуществляется на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития", – говорится в сообщении.

В результате экс-нардепа задержали. Предварительная правовая квалификация правонарушения – ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение взятки).

Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра.