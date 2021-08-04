Микитась: Вопрос "Укрбуду" – это отчасти и вопрос госбезопасности. В разворовывании компании прослеживается русский след, и не я первым это озвучил

Максим Микитась: На сегодня главная битва с мошенниками происходит уже на площадке Офиса противодействия рейдерству Фото: Максим Микитась / Facebook

Моя цель – вернуть людям недвижимость, а себе – компанию и честное имя

– Есть ли у тысяч украинцев, инвестировавших в жилье "Укрбуду", реальные шансы получить свою недвижимость?

– Я бы хотел ответить на вопрос утвердительно: да, ЖК будут достроены и инвесторы смогут заселиться в свои квартиры. Но пока рейдеры, укравшие у меня "Укрбуд" и растащившие его буквально по кусочкам, не оставляют попыток добить этот бизнес окончательно, пока правоохранительные органы не торопятся выбирать, на чьей они стороне – справедливости или российских капиталов, пока государственная машина тормозит процесс – четких и определенных во времени обещаний я дать не могу.

Однако в который раз повторяю, что я в одной команде с инвесторами, доверившими "Укрбуду" (как бы это громко ни звучало) обустройство их комфортного будущего.

Сейчас с моими юристами мы ведем колоссальную работу по всем фронтам. И, конечно, хотелось бы, чтобы госорганы реагировали оперативнее, ведь от этого зависит возврат украденных активов, наказание виновных и во многом скорость достройки ЖК для тысяч семей. Возвращение значительных средств, снятие юридических преград поможет осуществлять строительные работы быстрее. Мы поможем устранить многие юридические препоны и произведем расчет по долгам "Укрбуд Девелопмент" с подрядчиками и строителями. Фактически мы ведем полномасштабную войну с рейдерством, которому нет места в цивилизованном обществе. Рейдеры оптом поставили себе на службу черных регистраторов из числа коррумпированных нотариусов, подделывали доверенности и подписи направо и налево. В итоге уничтожили крупнейшую строительную компанию страны, растащили и распродали активы, а сами за счет инвесторов превратились в мультимиллионеров.

Также держу в поле зрения ситуацию и с самым проблемным на сегодня ЖК – "Солар сити", где из-за юридической волокиты и, по сути, саботажа со стороны рейдеров строительные работы никем не ведутся. Знаю о масштабном митинге актива инвесторов "Укрбуду" перед Хозсудом Киева. По своим каналам всячески содействуем им ради позитивного решения.

Моя цель – вернуть людям недвижимость, а себе – компанию и честное имя. Это дело чести и моей репутации, разрушенной вдребезги "с легкой руки" оппонентов.

Вы представляете, какой по своей мощи протестный актив с развалом "Укрбуду" получают в свои руки россияне?

– Вы сказали, что правоохранительные органы должны выбрать сторону – справедливости или российских капиталов. Что вы имеете в виду?

– По-моему, о так называемом "русском следе" в рейдерском захвате "Укрбуду" в СМИ было много информации.

"Укрбуд Девелопмент" воровали дважды. Первый раз – в сентябре – октябре 2019 года, подделав документы, переписали компанию и уже под видом новых хозяев и акционеров получили доступ к документам. Мошенники не теряли времени – сразу начали "потрошить" компанию. Речь идет о [новом собственнике компании Дмитрие] Федотенкове, которому [генеральный директор "Укрбуду" Олег] Майборода сдал "Укрбуд Девелопмент". Кто не в курсе, Федотенков – совладелец FM Group, которой принадлежит сеть ресторанов Tarantino Family. К слову, интересно: знает ли голливудский режиссер об использовании его фамилии в названии украинских общепитов?

Помимо киевской сети, FM Group активно развивает десятки заведений в Москве, а Федотенкова связывают с российским олигархом [Романом] Авдеевым, акционером Московского кредитного банка. В этом банке, по данным российского Forbes, дочерние компании "Роснефти" размещают миллиардные депозиты. Выскажу далеко не новую мысль, которая, опять же, принадлежит журналистам. Сегодня стараниями группы рейдеров во главе с Федотенковым реально тысячи украинцев рискуют остаться без жилья. Вы представляете, какой по своей мощи протестный актив с развалом "Укрбуду" получают в свои руки россияне? Сначала вывели к себе в карман инвестиции этих людей, а потом благодаря своей же афере устроили хаос и провокации на улицах. Абсолютный профит для страны-агрессора.

Поэтому не считаю преувеличением сказать, что вопрос "Укрбуду" – это отчасти и вопрос госбезопасности.

– Расскажите детальнее о ситуации вокруг "Укрбуду" сейчас. Что происходит?

– Я не хочу создать себе образ "обиженного и оскорбленного". Но по факту это история большого предательства. И полбеды, если бы речь шла об одном человеке – Максиме Микитасе. Тут же история затрагивает десятки тысяч киевлян, украинцев, ожидающих, когда застройщик выполнит перед ними взятые обязательства.

Вынужден разочаровать. Пока у руля мошенники, чуда не случится. Вот вам простой фактаж циничной деятельности Майбороды и Федотенкова.

Вы только вдумайтесь: они за гонорар в 1 тыс. грн в месяц оформили формальным собственником компании мастера по ремонту стиральных машин, который даже не знал, кем числится, жил в гараже и поставил подписи под всеми документами, не прочитав их! Параллельно с этим публику щедро кормили историями о дорогих авто, купленных мною много лет назад от прибыли моих бизнесов, генерировали тонны фейков и вкладывали баснословные деньги в черные медиакампании против меня и моей семьи. Но этого оказалось мало, поэтому эти люди не поскупились инсценировать преступления, отправив меня за решетку, чтобы я не мешал им оттуда осуществлять "кражу десятилетия".

Они публично очень активно "сочувствовали" инвесторам ЖК "Укрбуд", пока распродавали украденные активы на сотню миллионов долларов. Честно, у меня в голове не укладывается, как можно краснеть перед строителями и рассказывать, что не можешь заплатить им зарплату, и тут же ехать на сделку по продаже целых этажей, земельных участков и наших ЖК! Деньги, чтобы рассчитаться со строителями и поставщиками стройматериалов, были! Это факт. Просто эти деньги плавно "перекочевали" в их личные карманы. Уплыли из "Укрбуду" такие ЖК, как "Эдельвейс", "Ламанш" и "Подол Гранд Винтаж", бесплатно в личную собственность Федотенкова, Майбороды и остальных мошенников – десятки тысяч дорогих квадратных метров на Печерске и Подоле. И так во всем.

А теперь ответьте. Может ли такое происходить без очень серьезной протекции кого-то свыше? Вопрос скорее риторический.

Дикину за клевету предложили $10 тыс. Три часа прессинга! Но я хочу отдать должное этому человеку: он устоял!

– Ваша версия кардинально отличается от того, что несколько лет подряд писали о вас и о "Укрбуді" в СМИ.

– Радует, что все эти "замечательные" истории в большинстве своем генерировали медиа и журналисты, которых не беспочвенно связывают со страной-агрессором, даже в пиар-кампаниях, рассчитанных на развал "Укрбуду", прослеживается "русский след". Хотя мне искренне жаль, что именно такие средства массовой информации до сих пор существуют и обогащаются на заказах таких мошенников, как Федотенков.

Хотите примеры черных медиакампаний? Их десятки. Например, совсем недавно мы обратились в Офис противодействия рейдерству при Минюсте, предоставили все доказательства подделки доверенностей и подписей, документы, свидетелей – одним словом, все, что свидетельствует о вопиющих преступлениях ряда нотариусов и вмешательстве в святая святых – Единый государственный реестр юридических лиц.

Рейдеры, заказчики это хорошо знают, сами же все это делали. Но идет заказ и выдаются посты-новости, что "скандальный Микитась" рвется захватить "Укрбуд Девелопмент" и инвесторы в опасности. Только вдуматься в формулировку: захватить свою же компанию! Пишутся какие-то фейки о кулуарной политике, критика министра юстиции, чернушная "аналитика" об Офисе президента, страшилки для инвесторов и т.д.

Или история месячной давности. Общаемся с юристами в офисе вместе с Евгением Дикиным (тем самым мастером по починке стиральных машин, который "руководил" "Укрбудом" из гаража), и тут я получаю ссылку на пост редактора украинского издания, известного своей украинофобской позицией. Открываю этот пост, а там – "красота". Журналистка на полном серьезе пишет, что Дикина похитили, возможно, даже убили. Благо, она так торопилась отработать заказ, что дала нам подсказку относительно возможных планов известных рейдеров. Поэтому уже через час мы дали пресс-конференцию вместе с живым и невредимым Дикиным, где он рассказал, как его использовали вслепую.

Прямо оттуда, с пресс-конференции, его забрали в Дарницкое РОВД, где силой захватили и пытались принудить подать заявление о том, что я и мой адвокат его все-таки похитили. Когда это не сработало, прямо в полиции от имени Федотенкова ему за клевету предложили $10 тыс. Три часа прессинга! Но я хочу отдать должное этому человеку: он устоял!

В ту же ночь центральным аппаратом Государственного бюро расследований в отношении Дарницкого управления полиции было открыто уголовное дело, следствию даны показания, предоставлены видеодоказательства.

Цинизм, алчность и недальновидность сыграли злую шутку с заказчиками всего этого театра абсурда. Честно, я вижу реальную перспективу активизировать расследование преступлений рейдеров в "Укрбуді". И учитывая, что об этом стали говорить открыто и публично, "твердая почва" начала уходить из-под ног Федотенкова.

– Что вы имеете в виду?

– Мошенники начали паниковать. Распродавая с немыслимым дисконтом краденое, они ищут пути отхода и разрешения ситуации. Так, две недели назад была попытка начать процедуру банкротства компании. По их мнению, это решило бы многие проблемы. А именно получили бы: своего арбитражного управляющего, специальный юридический режим, время, чтобы "замести следы" хищений, возможность освободиться от претензий субподрядчиков на миллионы гривен.

Но они просчитались. Во-первых, и это самое главное, этот маневр может очень пагубно и катастрофически сказаться на тысячах инвесторов ЖК "Укрбуду", ведь перед юридическими заказчиками строительства, некоторыми собственниками земельных участков и фондом инвестирования строительства, да и для большинства госорганов основным застройщиком юридически продолжает оставаться "Укрбуд". И введение его в процедуру банкротства может привести к кризису в принятии достроенных объектов. Плюс, заводя в качестве истца одну из своих же фирм, пиратский "Арагон", при помощи которого как кредитора они собиралась банкротить "Укрбуд Девелопмент", они не учли важный факт – основным кредитором "Укрбуд Девелопмент" является заказчик строительства “Житло-Капитал” (по факту актив инвесторов). Грубо говоря, это не дало бы им поставить "своего" арбитражного управляющего.

Нам удалось не допустить худший сценарий. И теперь при принятии строительных объектов в цепочке “Житло-Капитал” как заказчика, "Укрбуду" как застройщика и КГС как третьей стороны, согласно договору, который и ведет достройку ЖК, проблем не предвидится.

Я верю, что смогу вернуть контроль над своей компанией. Пусть даже пустой и разоренной, как сегодня

– То есть ваши оппоненты признали поражение?

– Конечно, нет. На сегодня главная битва с мошенниками происходит уже на площадке Офиса противодействия рейдерству. Я уже говорил, что мы обратились к ним. Приехали на заседание и предоставили все доказательства нарушений и фальсификаций. Все оригиналы подписей, фальсификации рейдеров, справки, живого и невредимого свидетеля Евгения Дикина и многое другое. Там просто не может быть другого мнения и позиции.

Там четкая картина. Нотариусы действовали заочно, никто не ставил свои подписи на доверенностях – все осуществлялось вчерную, преступно. Сейчас ждем решения офиса. Это позволит отменить регистрацию преступных действий. В свою очередь, рейдеры "кружат" там, как акулы, в поисках подступов к членам этой комиссии.

Есть еще одно поле битвы – расследование правоохранительных органов и в первую очередь ГБР. Открыты уголовные производства, идет следствие. Справедливости ради отмечу, что до середины июня расследование было динамичным, собирались необходимые документы, проводились следственные действия. Но после истории с Евгением Дикиним, когда Федотенков повторно через черных нотариусов украл "Укрбуд Девелопмент" и узнал об уголовных делах в отношении него, то начал всевозможными средствами стопорить ход следствия посредством своих коррумпированных связей в правоохранительных органах.

Я практически на 100% уверен, что Федотенков подкупает чиновников за счет украденных у инвесторов "Укрбуду" средств. Вот меленький пример: до 2020 года он летал обычными рейсовыми самолетами, а уже с 2020-го пользуется исключительно частным самолетом. И это только вершина айсберга. На все есть подтверждающие документы.

– Какие шансы на возврат "Укрбуд Девелопмент" вы даете себе?

– Я бы мог сейчас выдать большой пафосный монолог на тему влияния рейдерства и коррупции в Украине на благополучие нашей страны, ее позиции и репутацию на мировой арене, и т.д, и т.п. Но отвечу коротко. Я верю, что смогу вернуть контроль над своей компанией. Пусть даже пустой и разоренной, как сегодня. Для меня это принципиальный вопрос – тот, что дороже денег. Это вопрос моего имени и законного права тысячи семей получить свое жилье, сохранив веру в справедливость в своей стране.