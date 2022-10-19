"Мальчик Боря отказался от самой рекордной в Украине взятки. Хотя и очень хотелось оставить ее себе". Филатов подтвердил, что его пытались подкупить

"Как лицо процессуальное и находящееся под подпиской о конфиденциальности, я не буду особо вдаваться в детали. Расскажу лишь о своих мотивах. Нечестно и нехорошо красть в захлебывающейся от крови стране... " – пояснил мэр Днепра.
Для построения успешного государства каждый должен приложить личные усилия, в том числе – борясь с коррупцией, написал Филатов.
"Когда мне предложили взятку, то я вначале вытаращил глаза от такой наглости, а потом потопал в НАБУ, как этого прямо требует от чиновников закон "О предотвращения коррупции", – добавил он.
Филатов выразил надежду, что после этой истории "всякие жулики" перестанут лезть к нему с неприличными предложениями, а некоторые его подчиненные "все-таки поймут, что, если кто-то проворуется", то мэр никого не будет прикрывать.
"Я много грешил в этой жизни. Но когда на Страшном суде меня спросят, что я сделал правильного и одновременно веселого, то с ухмылкой я отвечу: "Мальчик Боря отказался от самой рекордной в Украине взятки в 22 млн убитых енотов. Хотя и очень хотелось оставить ее себе". Я знаю точно, что у Господа Бога есть чувство юмора", – подытожил мэр Днепра.
Национальное антикоррупционное бюро 18 октября заявило, что разоблачило бывшего нардепа на попытке подкупить Филатова. Бюро не назвало имени экс-нардепа, но судя по деталям дела, речь о Микитасе.
Это не первое производство в отношении Микитася. 2 октября 2019 года детективы НАБУ объявили ему о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.
Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.
Микитась заявил, что нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров – автор схем, по которым "увели" "Укрбуд". Он добавил, что Татаров также играл особую роль в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с "Укрбудом".