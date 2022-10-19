"Мальчик Боря отказался от самой рекордной в Украине взятки. Хотя и очень хотелось оставить ее себе". Филатов подтвердил, что его пытались подкупить

"Как лицо процессуальное и находящееся под подпиской о конфиденциальности, я не буду особо вдаваться в детали. Расскажу лишь о своих мотивах. Нечестно и нехорошо красть в захлебывающейся от крови стране... " – пояснил мэр Днепра.

Для построения успешного государства каждый должен приложить личные усилия, в том числе – борясь с коррупцией, написал Филатов.

"Когда мне предложили взятку, то я вначале вытаращил глаза от такой наглости, а потом потопал в НАБУ, как этого прямо требует от чиновников закон "О предотвращения коррупции", – добавил он.

Филатов выразил надежду, что после этой истории "всякие жулики" перестанут лезть к нему с неприличными предложениями, а некоторые его подчиненные "все-таки поймут, что, если кто-то проворуется", то мэр никого не будет прикрывать.

"Я много грешил в этой жизни. Но когда на Страшном суде меня спросят, что я сделал правильного и одновременно веселого, то с ухмылкой я отвечу: "Мальчик Боря отказался от самой рекордной в Украине взятки в 22 млн убитых енотов. Хотя и очень хотелось оставить ее себе". Я знаю точно, что у Господа Бога есть чувство юмора", – подытожил мэр Днепра.