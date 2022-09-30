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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сегодня я видел ад изнутри. Люди буквально испарились". Филатов рассказал, что в Днепре от российской ракеты погибла семья: бабушка, мама и двое детей

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Ракетный удар оккупантами по Днепру унес жизни двух детей
Ракетный удар оккупантами по Днепру унес жизни двух детей
Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В результате ракетного удара российскими оккупантами по Днепру погибла семья – бабушка, мама и двое детей, отец которых служит в Вооруженных силах Украины под Лиманом Донецкой области. Об этом 29 сентября в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов.

"Сегодня я увидел ад изнутри. Иногда нам кажется, что война рядом, но нас не касается. Или касается, но пройдет мимо. Я расскажу вам сегодняшнюю историю. То, что случилось на соседней с нами улице", – написал Филатов, побывав на месте попадания российской ракеты по жилому дому в частном секторе Днепра.

По мнению мэра, эта история – "о несправедливости и богооставленности, фатуме, который довлеет над нашей жизнью".

"Жила-была семья. Когда началась война, то мама решила перевезти малышей с проспекта Поля в более безопасное место. В частный сектор. К бабушке. Сегодня в их дом прилетела русская ракета", – рассказал он.

Филатов напомнил, что ракета оккупантов оставила на месте взрыва воронку размером примерно 8 на 10 метров.

"Люди буквально испарились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочка Василиса и мальчик Иван. И маленькая собачка Джек. Нет. Я буду откровенен до конца. Некоторые не просто испарились. Их нашли у соседей на крышах. На соседних улицах", – поделился Филатов.

Мэр рассказал, что когда к месту трагедии приехали спасатели, то на развалинах сидел старый пес по кличке Крым и выл.

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Фото: Borys Filatov / Facebook

"А потом приехали коммунальщики. И увезли собаку, оглохшую, ослепшую и контуженную, и городские ветеринары колют пса сердечными препаратами, чтобы нормализовать. А по итогу приехал отец [погибших детей]. Он служит в ВСУ. Под Лиманом. Можно, я дальше не буду продолжать? Я видел все собственными глазами", – написал Филатов.

Он признался, что хочет одного – чтобы погибшие были отомщены.

"Чтобы те твари, которых наши окружают под Лиманом, ответили за все сполна. Не нужно писать про Божью кару. Пусть Боженька отдохнет. Только сила нашей мести имеет значение. А еще я хочу, чтобы они все висели на деревьях. Как этот колпак от соседской Mazda, который силой взрыва закинуло на обгорелое дерево", – заключил Филатов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02dEfLqa8qcgtvohXTdnZwTzPezS6ahyrJMAEnaED9mdqgfseoFMTQNoBGCxrGo7T3l&id=100002157183088

Контекст:

В ночь на 29 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Предварительно сообщалось о гибели трех человек, в том числе ребенка, и ранении пятерых, в том числе 12-летней девочки. Позднее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о гибели еще одного ребенка – количество жертв достигло четырех.

Спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона 29 сентября сообщил, что российские войска в ночь на 29 сентября нанесли удар по Днепру четырьмя ракетами типа Х-22. Это очень разрушительная и неточная ракета, ее боевая часть – 900 кг взрывчатки.

В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Разрушен рынок, повреждены автобусы, автомобили и линии электропередачи. Публично сообщалось о двух попаданиях – в районе одного из городских рынков и в частном секторе.

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