"Сегодня я видел ад изнутри. Люди буквально испарились". Филатов рассказал, что в Днепре от российской ракеты погибла семья: бабушка, мама и двое детей

"Сегодня я увидел ад изнутри. Иногда нам кажется, что война рядом, но нас не касается. Или касается, но пройдет мимо. Я расскажу вам сегодняшнюю историю. То, что случилось на соседней с нами улице", – написал Филатов, побывав на месте попадания российской ракеты по жилому дому в частном секторе Днепра.

По мнению мэра, эта история – "о несправедливости и богооставленности, фатуме, который довлеет над нашей жизнью".

"Жила-была семья. Когда началась война, то мама решила перевезти малышей с проспекта Поля в более безопасное место. В частный сектор. К бабушке. Сегодня в их дом прилетела русская ракета", – рассказал он.

Филатов напомнил, что ракета оккупантов оставила на месте взрыва воронку размером примерно 8 на 10 метров.

"Люди буквально испарились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочка Василиса и мальчик Иван. И маленькая собачка Джек. Нет. Я буду откровенен до конца. Некоторые не просто испарились. Их нашли у соседей на крышах. На соседних улицах", – поделился Филатов.

Мэр рассказал, что когда к месту трагедии приехали спасатели, то на развалинах сидел старый пес по кличке Крым и выл.

Фото: Borys Filatov / Facebook

"А потом приехали коммунальщики. И увезли собаку, оглохшую, ослепшую и контуженную, и городские ветеринары колют пса сердечными препаратами, чтобы нормализовать. А по итогу приехал отец [погибших детей]. Он служит в ВСУ. Под Лиманом. Можно, я дальше не буду продолжать? Я видел все собственными глазами", – написал Филатов.

Он признался, что хочет одного – чтобы погибшие были отомщены.

"Чтобы те твари, которых наши окружают под Лиманом, ответили за все сполна. Не нужно писать про Божью кару. Пусть Боженька отдохнет. Только сила нашей мести имеет значение. А еще я хочу, чтобы они все висели на деревьях. Как этот колпак от соседской Mazda, который силой взрыва закинуло на обгорелое дерево", – заключил Филатов.