Дочь мэра Днепра в мини засветила на прогулке в Киеве сумочку Prada. Фото

Для прогулки по городу дочь Филатова выбрала черно-белый наряд, дополнив образ сумкой и массивными туфлями от итальянского бренда Prada.

Катерина Филатова призвала фолловеров лайкать ее фото, объяснив, что тем самым они якобы приближают кончину президента РФ Владимира Путина.

"Лайк, если хочешь, чтобы пукин сдох", – подписала она снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova * (@kateryna.filatova)