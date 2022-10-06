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06 октября, 2022
 
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Дочь мэра Днепра в мини засветила на прогулке в Киеве сумочку Prada. Фото

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Катерина единственная дочь Филатова
Катерина – единственная дочь Филатова
Фото: borysfilatov / Instagram

Дочь мэра Днепра Бориса Филатова, 28-летняя Екатерина Филатова 6 октября в Instagram разместила новые фото, на которых запечатлена на фоне Андреевской церкви в Киеве.

Для прогулки по городу дочь Филатова выбрала черно-белый наряд, дополнив образ сумкой и массивными туфлями от итальянского бренда Prada.

Катерина Филатова призвала фолловеров лайкать ее фото, объяснив, что тем самым они якобы приближают кончину президента РФ Владимира Путина.

"Лайк, если хочешь, чтобы пукин сдох", – подписала она снимок.

Контекст:

Екатерина Филатова – единственная дочь мэра Днепра Бориса Филатова. Ее мать – супруга мэра Марина Филатова.

Дочь Филатова училась за границей. Сейчас проживает в Киеве и занимается волонтерской деятельностью.

Теги: Киев, Борис Филатов, Днепр, Prada, Екатерина Филатова
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