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СБУ заявила о разоблачении на взятках начальника одесской таможенной лаборатории

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Чиновника задержали "на горячем", говорят в СБУ
Чиновника задержали "на горячем", говорят в СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении в коррупции начальника одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Государственной таможенной службы Украины. Сообщение опубликовано на сайте СБУ.

По данным следствия, начальник управления лаборатории наладил механизм систематического вымогательства денег с бизнесменов.

"За взятку чиновник обещал импортерам продовольственной продукции не создавать искусственных препятствий во время исследований качества ввозимых в Украину иностранных товаров. Кроме того, он "гарантировал" предпринимателям "ускоренный" процесс оформления соответствующей документации с положительными выводами экспертизы. За каждое "внеочередное" исследование чиновник требовал $300", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, каждый день через таможенную лабораторию в Одессе проходили десятки представителей коммерческих структур, переправлявших иностранную продукцию в Украину.

Сотрудники СБУ задокументировали многочисленные факты коррупции и задержали чиновника на рабочем месте при получении очередной взятки, утверждают в пресс-центре.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Суд должен избрать ему меру пресечения.

Теги: СБУ, Одесса, коррупция, бизнес, таможня, исследование, экспертиза, взятка, чиновники, предприниматели, вымогательство, Государственная таможенная служба Украины, Служба безопасности Украины, бизнесмен
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