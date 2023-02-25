СБУ заявила о разоблачении на взятках начальника одесской таможенной лаборатории

По данным следствия, начальник управления лаборатории наладил механизм систематического вымогательства денег с бизнесменов.
"За взятку чиновник обещал импортерам продовольственной продукции не создавать искусственных препятствий во время исследований качества ввозимых в Украину иностранных товаров. Кроме того, он "гарантировал" предпринимателям "ускоренный" процесс оформления соответствующей документации с положительными выводами экспертизы. За каждое "внеочередное" исследование чиновник требовал $300", – говорится в сообщении.
По информации СБУ, каждый день через таможенную лабораторию в Одессе проходили десятки представителей коммерческих структур, переправлявших иностранную продукцию в Украину.
Сотрудники СБУ задокументировали многочисленные факты коррупции и задержали чиновника на рабочем месте при получении очередной взятки, утверждают в пресс-центре.
Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Суд должен избрать ему меру пресечения.