Дело о взятке экс-главе Харьковского облсовета и его заму направлено в суд

После того как Товмасяну сообщили о подозрении в получении взятки, его исключили из фракции "Слуга народа" и уволили с должности главы облсовета Фото: Харківська обласна рада / Facebook

"По материалам досудебного расследования НАБУ прокурор САП направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по обвинению трех лиц, а именно председателя Харьковского областного совета, его заместителя (должности указаны на момент совершения преступления) и их сообщника, осуществляющего адвокатскую деятельность, в получении 1,05 млн грн неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале 2021 года глава Харьковского облсовета и его заместитель требовали и получили взятку за то, чтобы оставить в должности руководителя областного коммунального предприятия. За первое полугодие 2021 года чиновники получили указанную сумму четырьмя траншами, в том числе при посредничестве адвоката.

Чиновникам инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды в особо крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение

Действия адвоката квалифицированы по той же статье, а также по ч. 5 ст. 27 (соучастие в уголовном правонарушении).