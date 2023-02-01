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Дело о взятке экс-главе Харьковского облсовета и его заму направлено в суд

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После того как Товмасяну сообщили о подозрении в получении взятки, его исключили из фракции "Слуга народа" и уволили с должности главы облсовета
После того как Товмасяну сообщили о подозрении в получении взятки, его исключили из фракции "Слуга народа" и уволили с должности главы облсовета
Фото: Харківська обласна рада / Facebook

Обвинительный акт в отношении экс-главы Харьковского облсовета Артура Товмасяна и его бывшего заместителя Андрея Малыша, подозреваемых в получении взятки размером более 1 млн грн, 31 января направлен в суд. Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура (САП).

"По материалам досудебного расследования НАБУ прокурор САП направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по обвинению трех лиц, а именно председателя Харьковского областного совета, его заместителя (должности указаны на момент совершения преступления) и их сообщника, осуществляющего адвокатскую деятельность, в получении 1,05 млн грн неправомерной выгоды", – говорится в сообщении. 

По данным следствия, в начале 2021 года глава Харьковского облсовета и его заместитель требовали и получили взятку за то, чтобы оставить в должности руководителя областного коммунального предприятия. За первое полугодие 2021 года чиновники получили указанную сумму четырьмя траншами, в том числе при посредничестве адвоката.

Чиновникам инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса  Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды в особо крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение

Действия адвоката квалифицированы по той же статье, а также по ч. 5 ст. 27 (соучастие в уголовном правонарушении). 

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Контекст:

22 июля 2021 года в здании Харьковского облсовета прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники НАБУ. Позднее стало известно, что НАБУ и САП задержали заместителя Товмасяна, депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрея Малыша в рамках уголовного производства о получении взятки от директора коммунального предприятия в размере 1,05 млн грн при передаче последней части суммы.

23 июля тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила о подписании сообщения о подозрении для замглавы облсовета. На следующий день ВАКС избрал Малышу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,75 млн грн.

25 июля ВАКС избрал меру пресечения второму фигуранту дела, адвокату, которого САП называет пособником в вымогательстве. Его также арестовали с альтернативой залога в 713,7 тыс. грн. По информации СМИ, адвоката зовут Руслан Танабаш.

29 июля Малыш вышел из СИЗО после внесения залога.

4 августа Товмасяну сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1 млн грн. В тот же день фракция "Слуга народа" в Харьковском областном совете исключила Товмасяна из своего состава.

5 августа суд избрал ему меру пресечения в виде 2,99 млн грн залога, 10 августа стало известно, что за Товмасяна внесли залог

19 августа Харьковский облсовет уволил Товмасяна с должности главы и выбрал нового. 

Теги: Харьковская область, взятка, Харьковский облсовет, обвинение, антикоррупционная прокуратура, вымогательство, САП, Харьковский областной совет, обвинительный акт, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, ВАКС, Артур Товмасян, Андрей Малыш
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