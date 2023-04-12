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ДЕНЬГИ

В МВФ заявили, что Фонд оценит влияние поправки о 30 тыс. военным и ограничении зарплат топ-чиновников в Украине

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В МВФ знают о поправке, предусматривающей возвращение выплат 30 тыс. грн
В МВФ знают о поправке, предусматривающей возвращение выплат 30 тыс. грн
Фото: depositphotos.com

Международный валютный изучит влияние принятого 10 апреля закона, предусматривающего возвращение выплат премий в 30 тыс. грн украинским военнослужащим и ограничение зарплат госслужащим, нардепам и топ-менеджменту госпредприятий.

Об этом глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в комментарии, опубликованном 12 апреля.

"Нам известно о поправке, принятой вчера [10 апреля] парламентом о правовых основах для применения мер, связанных с военным положением, и мы находимся в процессе оценки ее влияния", – сказал он.

Грей добавил, что комментировать выполнение Украиной обязательств по новой программе сотрудничества с МФ пока рано. 

Контекст:

Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин. Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.

С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве. Минимальную зарплату при этом установили на уровне не ниже 20,1 тыс. грн для военных, нацгвардейцев и пограничников в тылу и на уровне 17 тыс. грн – для полиции и спасателей. Премия в 100 тыс. грн за участие в контактных боях, по данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, остается.

Вчера Рада проголосовала за закон, в котором есть правка, предусматривающая возвращение выплат премий в 30 тыс. грн военнослужащим, а также полицейским и спасателям. Также эта правка предполагает, что зарплаты госчиновников, нардепов, местного самоуправления и топ-менеджмента госпредприятий не могут превышать 10 минимальных зарплат. 

Чтобы обеспечить возвращение выплат по 30 тыс. грн, госбюджету Украины потребуется около 1 трлн грн, рассказал 10 апреля нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский. Нардеп от "Голоса" Роман Костенко назвал поиск средств на обеспечение выплат "задачей со звездочкой" для правительства. Он считает, что необходимо будет вносить изменения в бюджет. 

11 апреля в Раду внесли постановление, которое блокирует подписание закона. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, МВФ, военные, выплаты, военнослужащий, полицейский
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