В МВФ заявили, что Фонд оценит влияние поправки о 30 тыс. военным и ограничении зарплат топ-чиновников в Украине

Об этом глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в комментарии, опубликованном 12 апреля.

"Нам известно о поправке, принятой вчера [10 апреля] парламентом о правовых основах для применения мер, связанных с военным положением, и мы находимся в процессе оценки ее влияния", – сказал он.

Грей добавил, что комментировать выполнение Украиной обязательств по новой программе сотрудничества с МФ пока рано.