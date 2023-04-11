Для семей пропавших без вести военных сохраняется выплата денежного обеспечения. В Минреинтеграции рассказали, как ее оформить

Чтобы оформить выплаты, родным пропавших воинов нужно обращаться в их воинские части Фото: depositphotos.com

Об этом пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнила 10 апреля.

"На определенные государством социальные гарантии родственники пропавших без вести военнослужащих могут рассчитывать после подтверждения факта исчезновения. В частности, за военнослужащими сохраняется выплата денежного обеспечения. Чтобы оформить выплаты, родным нужно подать заявление на имя командира воинской части. Выплаты будут начисляться за весь период сохранения за лицом правового статуса пропавшего без вести", – рассказали в министерстве.

Нетрудоспособные члены семьи, которые были на содержании пропавшего лица, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, чтобы ее получить, нужно обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда, говорится в релизе.