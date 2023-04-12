В Минобороны Украины разъяснили, сохраняется ли выплата 100 тыс. грн при ранении, если боец прерывал лечение в стационаре

Непрерывное пребывание в стационаре не является обязательным условием для получения выплаты раненым военным, сообщили в Минобороны Фото: depositphotos.com (архив)

Согласно релизу, организация получает обращения от военных с вопросом, будет ли продолжаться начисление 100 тыс. грн в случае, если в лечении раненого был перерыв, так как "пришлось отлучиться в воинскую часть или же перевели в другое заведение".

"В министерстве подтвердили, что выплата должна быть", – подчеркнули в центре.

"Принцип" также опубликовал фрагмент ответа оборонного ведомства.

Юристы смоделировали ситуацию, при которой военнослужащий получил ранение, был эвакуирован и доставлен в госпиталь.

"С любым ранением, без привязки к тяжести, должны получать денежное довольствие и дополнительное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. грн. То есть когда вы лечитесь, то не обязаны доказывать то, что ваше ранение тяжелое, для продолжения получения этого вознаграждения. Достаточно факта пребывания на лечении после ранения, травмы, контузии, увечья, полученных в результате участия в боевых действиях", – подчеркнули в "Принципе".

Авторы релиза пояснили, что степень тяжести ранения определяет военно-врачебная комиссия. И в случае, если она решит, что ранение не тяжелое, то выплату 100 тыс. грн прекращают, но денежное обеспечение военнослужащих "продолжается в течение отпуска по состоянию здоровья в связи с реабилитацией".