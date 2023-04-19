Силы обороны за сутки отразили более 60 атак российских войск, Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку

"Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. За прошедшие сутки на указанных участках фронта подразделениями сил обороны Украины отражено более 60 атак противника", – говорится в сообщении.

Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку Донецкой области, отметили в Генштабе.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

"На лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. [...] На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В то же время нашими защитниками было отражено наступление противника в направлении населенного пункта Ступочки. [...] На авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степовое, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское. [...] На марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области", – сообщили в Генштабе.

На шахтерском направлении за прошедшие сутки российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Пречистовки. На запорожском и херсонском направлениях войска РФ продолжают вести оборонные действия.