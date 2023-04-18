Пригожин, видимо, вернул себе благосклонность Путина, которого снова разочаровала армия РФ – ISW

Пригожин оказался снова нужен Путину, так как кадровые части российской армии неэффективны в наступлении, полагают в ISW Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Вероятно, Пригожин снова обрел доверие в глазах президента страны-оккупанта в результате неспособности регулярной российской армии выполнить задачи, которые Путин поставил перед военными во время зимнего наступления РФ на Донбассе, то есть выйти к административным границам Луганской и Донецкой областей, отмечают в ISW.

"Путину, вероятно, нужна немедленная победа в Бахмуте [Донецкой области] перед Днем Победы 9 мая или, по слухам, пресс-конференцией в рамках "прямой линии", которую он готовится провести в июне, чтобы утвердить свой авторитет среди внутренней аудитории", – говорится в анализе ISW.

В ISW напоминают, что The New York Times со ссылкой на попавшие в сет секретные документы Пентагона сообщила, будто Путин лично пытался урегулировать конфликт между ЧВК "Вагнер" и минобороны РФ, проведя встречу между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и Пригожиным 22 февраля.

Степень доверия и благосклонности Путина к Пригожину в настоящее время неясна, но вполне вероятно, что Путин "остановил попытки минобороны России отомстить" ЧВК "Вагнер", отказав ему в подкреплении и боеприпасах", пишут аналитики.

"Похоже, силы "Вагнера" получают подкрепление, боеприпасы и политическое признание, что является резким отклонением от предыдущих попыток Кремля израсходовать силы "Вагнера" и Пригожина в Бахмуте, по крайней мере, с января 2023 года", – заметили эксперты.

Кроме того, улучшение отношения в Кремле к ЧВК "Вагнер" также может быть признаком нерешительности Путина в отношении усиления мобилизации в РФ. В настоящее время, по данным ISW, "Вагнер" проводит вербовку по всей РФ, и вполне возможно, что Кремль по-прежнему рассматривает созданную Пригожиным ЧВК как "реальный источник боевой мощи". Также при нехватке инструкторов в регулярной армии РФ, вероятно, существует план привлечения наемников ЧВК к подготовке мобилизованных.

"По сообщениям [российских СМИ], Путин вновь назначает на должности командиров, связанных с "Вагнером", таких как командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. Если это правда, [то назначение] говорит о том, что он отдает приоритет решительной победе, по крайней мере, в Бахмуте в ближайшей перспективе", – отмечают аналитики.