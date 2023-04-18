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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин, видимо, вернул себе благосклонность Путина, которого снова разочаровала армия РФ – ISW

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Пригожин оказался снова нужен Путину, так как кадровые части российской армии неэффективны в наступлении, полагают в ISW
Пригожин оказался снова нужен Путину, так как кадровые части российской армии неэффективны в наступлении, полагают в ISW
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Основатель российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгений Пригожин, по-видимому, смог в некоторой степени восстановить благосклонность и доверие к себе со стороны президента РФ Владимира Путина. Об этом в оперативном анализе написал 17 апреля американский Институт исследования войны (ISW)

Вероятно, Пригожин снова обрел доверие в глазах президента страны-оккупанта  в результате неспособности регулярной российской армии выполнить задачи, которые Путин поставил перед военными во время зимнего наступления РФ на Донбассе, то есть выйти к административным границам Луганской и Донецкой областей, отмечают в ISW. 

"Путину, вероятно, нужна немедленная победа в Бахмуте [Донецкой области] перед Днем Победы 9 мая или, по слухам, пресс-конференцией в рамках "прямой линии", которую он готовится провести в июне, чтобы утвердить свой авторитет среди внутренней аудитории", – говорится в анализе ISW.

В ISW напоминают, что The New York Times со ссылкой на попавшие в сет секретные документы Пентагона сообщила, будто Путин лично пытался урегулировать конфликт между ЧВК "Вагнер" и минобороны РФ, проведя встречу между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и Пригожиным 22 февраля.

Степень доверия и благосклонности Путина к Пригожину в настоящее время неясна, но вполне вероятно, что Путин "остановил попытки минобороны России отомстить" ЧВК "Вагнер", отказав ему в подкреплении и боеприпасах", пишут аналитики.

"Похоже, силы "Вагнера" получают подкрепление, боеприпасы и политическое признание, что является резким отклонением от предыдущих попыток Кремля израсходовать силы "Вагнера" и Пригожина в Бахмуте, по крайней мере, с января 2023 года", – заметили эксперты.

Кроме того, улучшение отношения в Кремле к ЧВК "Вагнер" также может быть признаком нерешительности Путина в отношении усиления мобилизации в РФ. В настоящее время, по данным ISW, "Вагнер" проводит вербовку по всей РФ, и вполне возможно, что Кремль по-прежнему рассматривает созданную Пригожиным ЧВК как "реальный источник боевой мощи". Также при нехватке инструкторов в регулярной армии РФ, вероятно, существует план привлечения наемников ЧВК к подготовке мобилизованных.

"По сообщениям [российских СМИ], Путин вновь назначает на должности командиров, связанных с "Вагнером", таких как командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. Если это правда, [то назначение] говорит о том, что он отдает приоритет решительной победе, по крайней мере, в Бахмуте в ближайшей перспективе", – отмечают аналитики.

Контекст:

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и Пригожина подорвала авторитет Путина. "Их заявления оказали глубокое влияние на российское информационное пространство.

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров считает, что российские генералы могут вынашивать план убийства Пригожина, поскольку "так генералов на пенисе еще никто не крутил".

В январе 2023 года ISW отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер". После неудачных попыток захватить Бахмут "звезда Пригожина стала угасать", считают в ISW. Там заявили, что Путин лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина. Теперь, по мнению аналитиков, Путин намерен больше довериться Шойгу, начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову и регулярной российской армии.

В феврале Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".

6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он. В тот же день в ISW написали, что в атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Донецкая область, Кремль, Донбасс, министерство обороны РФ, мобилизация, ВДВ, боевики, боеприпасы, армия РФ, артиллерия, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, Бахмут, конфликт, Евгений Пригожин, ЧВК, российские оккупанты
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