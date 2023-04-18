"Шойгу перебил хлеб Пригожина". На фронте появились "штурмовые подразделения Z", укомплектованные уголовниками, сообщили в ВСУ

В новые подразделения российской армии "входят люди с уголовным прошлым", отмечают в ВСУ Фото: EPA

По словам спикера, на донецком направлении появились новые "штурмовые подразделения Z". Они пришли на замену двум полкам десантников, понесшим значительные потери в районе Марьинки и Авдеевки.

Дмитрашковский обратил внимание, что в составе новых подразделений российской армии воюют бывшие заключенные, что объясняет конфликт между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и основателем ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгением Вагнером.

"Эти подразделения знамениты тем, что в их состав входят люди с уголовным прошлым... Господин Шойгу "перебил хлеб" Пригожину, отобрав у него возможность пополнять свои ряды криминалом", – сказал спикер ВСУ.

Он также сообщил, что недавно под Марьинкой были взяты в плен 15 российских военных – бойцы именно этих штурмовых подразделений. По его словам, многие из них не хотят идти воевать.

"Все они рассказывают, что имеют плохое обеспечение и очень старое оружие. Но оно также несет большую угрозу", – отметил Дмитрашковский.