"Шойгу перебил хлеб Пригожина". На фронте появились "штурмовые подразделения Z", укомплектованные уголовниками, сообщили в ВСУ

По словам спикера, на донецком направлении появились новые "штурмовые подразделения Z". Они пришли на замену двум полкам десантников, понесшим значительные потери в районе Марьинки и Авдеевки.
Дмитрашковский обратил внимание, что в составе новых подразделений российской армии воюют бывшие заключенные, что объясняет конфликт между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и основателем ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгением Вагнером.
"Эти подразделения знамениты тем, что в их состав входят люди с уголовным прошлым... Господин Шойгу "перебил хлеб" Пригожину, отобрав у него возможность пополнять свои ряды криминалом", – сказал спикер ВСУ.
Он также сообщил, что недавно под Марьинкой были взяты в плен 15 российских военных – бойцы именно этих штурмовых подразделений. По его словам, многие из них не хотят идти воевать.
"Все они рассказывают, что имеют плохое обеспечение и очень старое оружие. Но оно также несет большую угрозу", – отметил Дмитрашковский.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".
С конца 2022 года вербовщики ЧВК "Вагнер" начали объезжать колонии по второму кругу, так как многие заключенные, отправленные на войну летом и осенью 2022 года, погибли, сообщало российское издание "Медиазона".
В феврале 2023 года Пригожин объявил о прекращении вербовки наемников в колониях. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.