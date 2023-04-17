На фоне вербовки в ЧВК "Вагнер" в колониях 34 регионов России стало на 16,8 тыс. осужденных меньше – СМИ

Издание изучило доступную в России статистику и сделало вывод, что в прошлом году только в 34 регионах РФ (всего их более 80-ти) число осужденных в колониях уменьшилось на 16 832 человека.

"Медиазона" также привела данные об оккупированном Россией украинском Крыме – минус 416 осужденных.

Инфографика: zona.media

"Больше всего заключенных исчезло в Самарской области: в начале 2022 года в колониях в этом регионе содержалось 10,2 тыс. человек, а в начале 2023-го – всего 7,5 тыс. [...] Больше 1 тыс. человек "пропали" также в Челябинской (1574) и Кировской (1153) областях, а также в Татарстане (1040)", – пишут журналисты.

"Медиазона" подчеркнула, что собранные данные неполные, а на показатели могло повлиять также освобождение некоторых колоний от российских осужденных для удержания украинских пленных.