На фоне вербовки в ЧВК "Вагнер" в колониях 34 регионов России стало на 16,8 тыс. осужденных меньше – СМИ

Издание изучило доступную в России статистику и сделало вывод, что в прошлом году только в 34 регионах РФ (всего их более 80-ти) число осужденных в колониях уменьшилось на 16 832 человека.
"Медиазона" также привела данные об оккупированном Россией украинском Крыме – минус 416 осужденных.
"Больше всего заключенных исчезло в Самарской области: в начале 2022 года в колониях в этом регионе содержалось 10,2 тыс. человек, а в начале 2023-го – всего 7,5 тыс. [...] Больше 1 тыс. человек "пропали" также в Челябинской (1574) и Кировской (1153) областях, а также в Татарстане (1040)", – пишут журналисты.
"Медиазона" подчеркнула, что собранные данные неполные, а на показатели могло повлиять также освобождение некоторых колоний от российских осужденных для удержания украинских пленных.
Участие в войне против Украины, которую Россия полномасштабно начала 24 февраля 2022 года (война длится с 2014 года), принимают в том числе заключенные из российских колоний.
СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично владелец ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".
Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявляла глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.
В феврале 2023 года Пригожин объявил о прекращении вербовки наемников в колониях.