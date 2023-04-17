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На фоне вербовки в ЧВК "Вагнер" в колониях 34 регионов России стало на 16,8 тыс. осужденных меньше – СМИ

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По данным российских правозащитников, в ЧВК завербовали десятки осужденных из РФ
По данным российских правозащитников, в ЧВК завербовали десятки осужденных из РФ
Фото: ЕРА

В 2022 году в российских колониях значительно сократилось число осужденных на фоне их вербовки в частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер", которую признали международной террористической организацией, для войны против Украины. Об этом 17 апреля 2023 года сообщает "Медиазона".

Издание изучило доступную в России статистику и сделало вывод, что в прошлом году только в 34 регионах РФ (всего их более 80-ти) число осужденных в колониях уменьшилось на 16 832 человека.

"Медиазона" также привела данные об оккупированном Россией украинском Крыме – минус 416 осужденных.

Инфографика: zona.media
Инфографика: zona.media

"Больше всего заключенных исчезло в Самарской области: в начале 2022 года в колониях в этом регионе содержалось 10,2 тыс. человек, а в начале 2023-го – всего 7,5 тыс. [...] Больше 1 тыс. человек "пропали" также в Челябинской (1574) и Кировской (1153) областях, а также в Татарстане (1040)", – пишут журналисты.

"Медиазона" подчеркнула, что собранные данные неполные, а на показатели могло повлиять также освобождение некоторых колоний от российских осужденных для удержания украинских пленных.

Контекст:

Участие в войне против Украины, которую Россия полномасштабно начала 24 февраля 2022 года (война длится с 2014 года), принимают в том числе заключенные из российских колоний.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично владелец ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявляла глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.

В феврале 2023 года Пригожин объявил о прекращении вербовки наемников в колониях.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, статистика, заключенные, наемники, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, ЧВК, колония
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