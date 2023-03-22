Кремль предал огласке информацию о досрочном помиловании заключенных, чтобы подорвать силы ЧВК "Вагнер" – ISW

Пригожин может остаться без вагнеровцев-зэков: у наемников заканчиваются контракты и они знают, что их помилование уже подписано Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Аналитики ISW согласились с оценкой британской разведки, которая допускает массовое увольнение отслуживших по контракту вагнеровцев-заключенных. Учитывая, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин больше не может набирать боевиков в колониях, это вызовет в ЧВК "кадровый голод", считают в минобороны Великобритании.

Аналитики напомнили, что 27 января президент РФ Владимир Путин совершил превентивное помилование российских осужденных из ЧВК "Вагнер", участвующих в боевых действиях в Украине. Это событие освещалось публично, вследствие чего наемники знают: президент РФ уже утвердил их документы о помиловании.

"Заявление Кремля [о помиловании] совпадает [по хронологии] с моментом, когда Путин решил полностью дистанцироваться от основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после захвата Соледара в Донецкой области 12–13 января", – заметили в ISW.

Там убеждены, что Кремль намеренно санкционировал обнародование информации о досрочном помиловании, чтобы поощрить как можно больше осужденных в ЧВК "Вагнер" уйти из компании после окончания срока их контрактов и еще больше ослабить Пригожина.

В ISW полагают, что Пригожин, позиционируя свой "бренд", постоянно высмеивал российское минобороны за его пренебрежение благополучием кадровых военнослужащих, на контрасте демонстрируя заботу о своих наемниках и отстаивание их интересов. Поэтому он вряд ли осмелится теперь вызвать гнев заключенных, оставив их (как это практикует МО РФ) на передовой после истечения срока их контрактов, резюмировали эксперты ISW.