Кремль предал огласке информацию о досрочном помиловании заключенных, чтобы подорвать силы ЧВК "Вагнер" – ISW

Аналитики ISW согласились с оценкой британской разведки, которая допускает массовое увольнение отслуживших по контракту вагнеровцев-заключенных. Учитывая, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин больше не может набирать боевиков в колониях, это вызовет в ЧВК "кадровый голод", считают в минобороны Великобритании.
Аналитики напомнили, что 27 января президент РФ Владимир Путин совершил превентивное помилование российских осужденных из ЧВК "Вагнер", участвующих в боевых действиях в Украине. Это событие освещалось публично, вследствие чего наемники знают: президент РФ уже утвердил их документы о помиловании.
"Заявление Кремля [о помиловании] совпадает [по хронологии] с моментом, когда Путин решил полностью дистанцироваться от основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после захвата Соледара в Донецкой области 12–13 января", – заметили в ISW.
Там убеждены, что Кремль намеренно санкционировал обнародование информации о досрочном помиловании, чтобы поощрить как можно больше осужденных в ЧВК "Вагнер" уйти из компании после окончания срока их контрактов и еще больше ослабить Пригожина.
В ISW полагают, что Пригожин, позиционируя свой "бренд", постоянно высмеивал российское минобороны за его пренебрежение благополучием кадровых военнослужащих, на контрасте демонстрируя заботу о своих наемниках и отстаивание их интересов. Поэтому он вряд ли осмелится теперь вызвать гнев заключенных, оставив их (как это практикует МО РФ) на передовой после истечения срока их контрактов, резюмировали эксперты ISW.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично владелец ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".
В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны.