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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль предал огласке информацию о досрочном помиловании заключенных, чтобы подорвать силы ЧВК "Вагнер" – ISW

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Пригожин может остаться без вагнеровцев-зэков: у наемников заканчиваются контракты и они знают, что их помилование уже подписано
Пригожин может остаться без вагнеровцев-зэков: у наемников заканчиваются контракты и они знают, что их помилование уже подписано
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Информация о досрочном помиловании заключенных, которые воюют в Украине в составе российской частной военной компании "Вагнер", вероятно, была сознательно распространена российскими властями в публичном пространстве. Об этом в оперативном анализе 21 марта написал американский Институт исследования войны (ISW).

Аналитики ISW согласились с оценкой британской разведки, которая допускает массовое увольнение отслуживших по контракту вагнеровцев-заключенных. Учитывая, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин больше не может набирать боевиков в колониях, это вызовет в ЧВК "кадровый голод", считают в минобороны Великобритании.

Аналитики напомнили, что 27 января президент РФ Владимир Путин совершил превентивное помилование российских осужденных из ЧВК "Вагнер", участвующих в боевых действиях в Украине. Это событие освещалось публично, вследствие чего наемники знают: президент РФ уже утвердил их документы о помиловании.

"Заявление Кремля [о помиловании] совпадает [по хронологии] с моментом, когда Путин решил полностью дистанцироваться от основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после захвата Соледара в Донецкой области 12–13 января", – заметили в ISW.

Там убеждены, что Кремль намеренно санкционировал обнародование информации о досрочном помиловании, чтобы поощрить как можно больше осужденных в ЧВК "Вагнер" уйти из компании после окончания срока их контрактов и еще больше ослабить Пригожина.

В ISW полагают, что Пригожин, позиционируя свой "бренд", постоянно высмеивал российское минобороны за его пренебрежение благополучием кадровых военнослужащих, на контрасте демонстрируя заботу о своих наемниках и отстаивание их интересов. Поэтому он вряд ли осмелится теперь вызвать гнев заключенных, оставив их (как это практикует МО РФ) на передовой после истечения срока их контрактов, резюмировали эксперты ISW.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично владелец ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".

В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, тюрьма, Кремль, заключенные, разведка, боевики, Соледар, политика, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, увольнение, Евгений Пригожин, помилование, ЧВК, ISW
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