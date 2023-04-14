В слитых документах Пентагона описано, как Путин мирил Пригожина и минобороны РФ – СМИ

В документах содержатся подробности широко известного спора, в ходе которого Пригожин обвинил российских военных в том, что у его боевиков не было срочно необходимых боеприпасов.

Как сообщается в одном из документов, президент РФ Владимир Путин попытался лично урегулировать конфликт, вызвав Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу на встречу, которая, как предполагается, состоялась 22 февраля.

"Встреча почти наверняка касалась, по крайней мере частично, публичных обвинений Пригожина и вытекающей из этого напряженности в отношениях с Шойгу", – говорится в документе.