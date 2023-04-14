В слитых документах Пентагона описано, как Путин мирил Пригожина и минобороны РФ – СМИ

В документах содержатся подробности широко известного спора, в ходе которого Пригожин обвинил российских военных в том, что у его боевиков не было срочно необходимых боеприпасов.
Как сообщается в одном из документов, президент РФ Владимир Путин попытался лично урегулировать конфликт, вызвав Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу на встречу, которая, как предполагается, состоялась 22 февраля.
"Встреча почти наверняка касалась, по крайней мере частично, публичных обвинений Пригожина и вытекающей из этого напряженности в отношениях с Шойгу", – говорится в документе.
Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и Пригожина подорвала авторитет Путина. "Их заявления оказали глубокое влияние на российское информационное пространство.
Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров считает, что российские генералы могут вынашивать план убийства Пригожина, поскольку "так генералов на пенисе еще никто не крутил".
В январе 2023 года ISW отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер". После неудачных попыток захватить Бахмут "звезда Пригожина стала угасать", считают в ISW. Там заявили, что Путин лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина. Теперь, по мнению аналитиков, Путин намерен больше довериться Шойгу, начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову и регулярной российской армии.
В феврале Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".
6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он. В тот же день в ISW написали, что в атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей.